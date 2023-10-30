Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

В Приморском крае медведь загрыз человека, его останки были найдены на лёжке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным Охотнадзора, недавно стало известно о пропаже рыбака из села Берёзовка. На его поиски отправились сотрудники местной полиции, однако живым мужчину найти они не успели.

"Полиция выехала на место, ночью нашла предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лёжку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лёжки и отстрелили зверя", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливается причина нападения медведя на человека, а также выясняется, первый ли это инцидент или подобное уже происходило до этого. Между тем директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев объяснил ТАСС, что скорее всего хищник был ранен. По его словам, для представителя бурых медведей такое поведение нетипично.

"То, что он не просто убил, но стал поедать человека, да ещё и близко к селу, позволяет предположить, что у него было ранение", — пояснил эксперт.