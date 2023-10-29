"Папой стал": Россиянин поселил у себя дома и выходил сбитого на трассе медведя

В Зилаирском районе Башкирии местный житель выходил медведя, который попал под колёса. Как только косолапый поправился, мужчина выпустил его обратно на волю, сообщает SHOT.

Житель Башкирии рассказал об уходе за медведем, которого сбили на трассе. Видео © Telegram / SHOT

Пару месяцев назад Алексей Гаврилов увидел на трассе маленького мишку. Дикое животное лежало на обочине в луже крови. Неравнодушный мужчина не смог оставить медведя умирать и отвёз его к ветеринару. На время лечения Гаврилов поселил животное у себя, кормил его и заботился, построив вольер на своём приусадебном участке.

Житель Башкирии назвал косолапого просто Мишкой. Медведь восстановился довольно быстро, начал расти и хорошо питаться. За два месяца пребывания у Гаврилова он нарастил жирок. Когда мишка полностью поправился, Алексей решил выпустить его на волю, побоявшись, что, если медвежонок проживёт у него дольше, самостоятельно добывать еду в дикой природе он уже не сможет.