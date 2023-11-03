В России впервые с 16 марта не зафиксировали ни одного лесного пожара
Рослесхоз: В России впервые с 16 марта прекратились лесные пожары
В России пожароопасный сезон подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, подчёркивая, что в стране впервые с 16 марта не зафиксировано ни одного лесного пожара.
"Впервые с 16 марта на настоящий момент на всей территории России нет ни одного действующего лесного пожара. В лесах страны продолжается наземное патрулирование и авиамониторинг текущей лесопожарной обстановки. Пожароопасный сезон 2023 года подходит к концу", — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что последними были потушены пять лесных пожаров в Краснодарском и Приморском краях. Площадь, которую покрыл огонь, составила 119 га.
Напомним, что сезон пожаров в России был объявлен 13 марта. Было зафиксировано 14 возгораний в шести регионах страны.