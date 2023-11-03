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3 ноября, 18:48

В России впервые с 16 марта не зафиксировали ни одного лесного пожара

Рослесхоз: В России впервые с 16 марта прекратились лесные пожары

В России пожароопасный сезон подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, подчёркивая, что в стране впервые с 16 марта не зафиксировано ни одного лесного пожара.


"Впервые с 16 марта на настоящий момент на всей территории России нет ни одного действующего лесного пожара. В лесах страны продолжается наземное патрулирование и авиамониторинг текущей лесопожарной обстановки. Пожароопасный сезон 2023 года подходит к концу", — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что последними были потушены пять лесных пожаров в Краснодарском и Приморском краях. Площадь, которую покрыл огонь, составила 119 га.

Крупнейший за последние годы лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Крупнейший за последние годы лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Напомним, что сезон пожаров в России был объявлен 13 марта. Было зафиксировано 14 возгораний в шести регионах страны.

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Рослесхоз

Анатолий Симоненко
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