Кровавое сияние и тьма: Названы последствия мощнейшей магнитной бури для Земли
Учёный Эйсмонт объяснил, какими последствиями для Земли обернётся магнитная буря
5 ноября на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря, благодаря которой в некоторых регионах России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако у этого явления есть и другие последствия, значительно более неприятные, чем необычной красоты светопреставление в небесах. Подробнее о них рассказали специалисты.
Исследователи оценивают степень возмущения магнитного поля планеты на уровне G3 — "сильный", согласно научной классификации. Обычно солнечные бури такого уровня плачевно сказываются на работе энергосистем и приводят к нестабильной работе радиосвязи и спутниковой навигации.
По мнению ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натана Эйсмонта, солнечная вспышка говорит о том, что наше светило скоро войдёт в фазу максимальной солнечной активности. Это нечастое явление, происходящее примерно раз в десятилетие.
"Максимум солнечной активности происходит раз в 11 лет. Когда же случаются такие мощные вспышки на Солнце, на его поверхности возникает огромный огненный каньон, начинает выгорать водород, выделяется плазма, которая может спровоцировать поломку спутниковой навигации на орбитах GPS-устройств и радиостанций", — объяснил учёный в беседе с "Вечерней Москвой".
Кроме того, эта солнечная буря так сильна, что может привести к блэкауту (массовому отключению электричества) в некоторых странах, добавил он. Дело в том, что выбросы солнечной плазмы способны прямым образом воздействовать на магистральные линии электропередачи, если те должным образом не подготовлены к таким ситуациям. Такое было в США в 2003 году, когда без электричества осталась большая часть восточного побережья и некоторых регионов Канады. Тогда всего трёх минут оказалось достаточно, чтобы 21 электростанция перестала функционировать, оставив без света порядка 50 миллионов человек. Вполне вероятно, что такое может произойти и сейчас, и тогда часть Земли покроет тьма.
Помимо проблем на линиях электропередачи и сбоев навигации, солнечный шторм может плохо отразиться и на людях с животными, предостерёг Эйсмонт. Максимум солнечной активности сопровождается ростом риска инфарктов и инсультов, оканчивающихся смертельным исходом. В связи с этим метеозависимым людям нужно заблаговременно принять те медикаменты, которые им предписывают доктора.
А удивительного вида северное сияние в Подмосковье и южных частях РФ возникло из-за того, что Земля отвечает на выбрасываемые Солнцем частицы подъёмом плазмы, что и приводит к небесной иллюминации. В частности, минувшей ночью сияние распространилось и на южные широты из-за мощнейшего коллапса солнечного выброса и защитных полей планеты, подытожил Эйсмонт.
Напомним, россиян предупредили о неполадках в энергетических системах в связи с сильной магнитной бурей, охватившей планету 5 ноября. Специалисты считают, что не исключены сбои навигации и связи, а также возникновение необычного свечения на небе. А позже стало известно, что учёные ошиблись в расчётах при оценке мощности солнечной вспышки и скорости запущенного ею потока плазмы. Выброс ударил по магнитному полю планеты на сутки раньше и со значительно большей силой, чем ожидалось.
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