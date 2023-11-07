Кровавое сияние и тьма: Названы последствия мощнейшей магнитной бури для Земли

5 ноября на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря, благодаря которой в некоторых регионах России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако у этого явления есть и другие последствия, значительно более неприятные, чем необычной красоты светопреставление в небесах. Подробнее о них рассказали специалисты.

Исследователи оценивают степень возмущения магнитного поля планеты на уровне G3 — "сильный", согласно научной классификации. Обычно солнечные бури такого уровня плачевно сказываются на работе энергосистем и приводят к нестабильной работе радиосвязи и спутниковой навигации.

По мнению ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натана Эйсмонта, солнечная вспышка говорит о том, что наше светило скоро войдёт в фазу максимальной солнечной активности. Это нечастое явление, происходящее примерно раз в десятилетие.

"Максимум солнечной активности происходит раз в 11 лет. Когда же случаются такие мощные вспышки на Солнце, на его поверхности возникает огромный огненный каньон, начинает выгорать водород, выделяется плазма, которая может спровоцировать поломку спутниковой навигации на орбитах GPS-устройств и радиостанций", — объяснил учёный в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, эта солнечная буря так сильна, что может привести к блэкауту (массовому отключению электричества) в некоторых странах, добавил он. Дело в том, что выбросы солнечной плазмы способны прямым образом воздействовать на магистральные линии электропередачи, если те должным образом не подготовлены к таким ситуациям. Такое было в США в 2003 году, когда без электричества осталась большая часть восточного побережья и некоторых регионов Канады. Тогда всего трёх минут оказалось достаточно, чтобы 21 электростанция перестала функционировать, оставив без света порядка 50 миллионов человек. Вполне вероятно, что такое может произойти и сейчас, и тогда часть Земли покроет тьма.

Помимо проблем на линиях электропередачи и сбоев навигации, солнечный шторм может плохо отразиться и на людях с животными, предостерёг Эйсмонт. Максимум солнечной активности сопровождается ростом риска инфарктов и инсультов, оканчивающихся смертельным исходом. В связи с этим метеозависимым людям нужно заблаговременно принять те медикаменты, которые им предписывают доктора.