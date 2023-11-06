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6 ноября, 14:04
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Учёных сбила с толку слабая вспышка на Солнце при оценке мощности магнитной бури

В РАН сообщили об ошибке учёных при оценке мощности магнитной бури

Учёные ошиблись в расчётах при оценке мощности солнечной вспышки и скорости запущенного ею потока плазмы, ставших причиной мощнейшей за последние годы магнитной бури и полярных сияний, которые видны даже в тех регионах планеты, где такое явление нетипично. Об этом сказано в публикации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН от 6 ноября.

Выброс скопления плазмы был зафиксирован ещё 3 ноября космическими коронографами LASCO, ведущими наблюдение за околосолнечным пространством в режиме реального времени. Однако исследователи неверно интерпретировали его причину и решили, что он вызван слабой солнечной вспышкой, которая произошла в тот же момент.

"По совпадению времён событие было отождествлено с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, уровень которой (C3.3) относится к самому низкому классу, который хоть как-то наблюдается с Земли. По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", объяснили в пресс-службе Лаборатории РАС ИКИ.

Специалисты добавили, что на самом деле облака плазмы преодолели разделяющие Солнце с Землёй 150 миллионов километров всего за двое суток. Таким образом, выброс ударил по магнитному полю планеты на сутки раньше и со значительно большей силой, чем ожидалось.

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"Это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня", резюмируют учёные.

Ранее россиян предупредили о неполадках в энергетических системах в связи с сильной магнитной бурей, охватившей планету 5 ноября. Специалисты считают, что не исключены сбои навигации и связи, а также возникновение необычного свечения на небе.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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