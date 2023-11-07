5 имён женщин, рискующих к концу жизни превратиться в алкоголичек

Имя может нести в себе зашифрованную информацию о судьбе человека, отражать его достоинства и недостатки и даже возможные проблемы со здоровьем или наличие пагубных привычек. Эзотерики предполагают: носительницы этих женских имён рискуют скатиться в алкоголички, если не проработают свои проблемы. И вот из-за чего спиртное погубит этих дам.

Женское имя Екатерина

Почему обладательница имени Екатерина может стать алкоголичкой? Фото © Shutterstock

Открывает список потенциальных железных леди носительница имени Екатерина. Эта мадам с очень непростым характером не привыкла просить помощи. Катя взваливает на свои хрупкие плечи всё: быт, воспитание детей, дрессировку мужа и, конечно же, работу. В какой-то момент женщина по имени Екатерина понимает, что очень от всего этого устала. Но вот незадача: режим жизни других без неё падёт. И тогда, чтобы расслабиться и позволить себе ни о чём не думать хотя бы часика два, Катя потянется к бутылке любимого вина. Так и начнётся история её алкоголизма.

Анфиса

Ещё одна обольстительная и прекрасная персона, кто рискует спиться, — это любительница роскоши и лёгкой жизни Анфиса. Как-то так пошло, что представительницы этого имени очень часто отдыхают в местах, где наливают алкогольные напитки. Слабая к искушениям Анфиса никогда не откажется от бокальчика-другого. Особенно если угощает симпатичный кавалер. Вот и получается, что сначала мадам по имени Анфиса просто весело отдыхает с алкоголем, потом регулярно распивает его по выходным и, если получится добиться богатой жизни, станет пить "для блеска глаз" каждый день.

Имя Анастасия

Тайна имени Анастасия: уязвимости, слабые места характера и алкоголизм. Фото © Shutterstock

Нередко обладательница красивого имени Анастасия оказывается достаточно ранимой персоной. Поэтому, не желая терпеть на душе бурю из эмоций, которые высказать никому не может, женщина предпочтёт заглушить печали в алкоголе. И, так как первое время этот способ будет работать безотказно, прибегать к нему Настя станет всё чаще и чаще. Стоит ли говорить, что именно из-за этого и нежелания пускать близко к себе в душу людей Анастасия вскоре превратится в самую обычную алкоголичку.

Ксения

Носительница женского имени Ксения может стать алкоголичкой по разным причинам. Некоторые из них нередко бывают связаны с психологическими проблемами, стрессом, депрессией и низкой самооценкой. Один из факторов, почему женщина Ксения старается убежать из реального мира, — неспособность противостоять негативным эмоциям. Девушка тоже отличается достаточно тонкой душевной организацией. Поэтому, пытаясь защититься, только портит себе жизнь спиртным и становится зависимой.

Женское имя Татьяна

Как женщине с именем Татьяна не стать алкоголичкой, какие проблемы важно решить. Фото © Shutterstock