5 имён женщин, рискующих к концу жизни превратиться в алкоголичек
Особенность этих дам в том, что они до последнего терпят невзгоды и трудности в жизни. А потом в один момент ломаются и находят спасение в спиртном. Узнайте, кто подвержен риску больше остальных.
Имя может нести в себе зашифрованную информацию о судьбе человека, отражать его достоинства и недостатки и даже возможные проблемы со здоровьем или наличие пагубных привычек. Эзотерики предполагают: носительницы этих женских имён рискуют скатиться в алкоголички, если не проработают свои проблемы. И вот из-за чего спиртное погубит этих дам.
Женское имя Екатерина
Почему обладательница имени Екатерина может стать алкоголичкой? Фото © Shutterstock
Открывает список потенциальных железных леди носительница имени Екатерина. Эта мадам с очень непростым характером не привыкла просить помощи. Катя взваливает на свои хрупкие плечи всё: быт, воспитание детей, дрессировку мужа и, конечно же, работу. В какой-то момент женщина по имени Екатерина понимает, что очень от всего этого устала. Но вот незадача: режим жизни других без неё падёт. И тогда, чтобы расслабиться и позволить себе ни о чём не думать хотя бы часика два, Катя потянется к бутылке любимого вина. Так и начнётся история её алкоголизма.
Анфиса
Ещё одна обольстительная и прекрасная персона, кто рискует спиться, — это любительница роскоши и лёгкой жизни Анфиса. Как-то так пошло, что представительницы этого имени очень часто отдыхают в местах, где наливают алкогольные напитки. Слабая к искушениям Анфиса никогда не откажется от бокальчика-другого. Особенно если угощает симпатичный кавалер. Вот и получается, что сначала мадам по имени Анфиса просто весело отдыхает с алкоголем, потом регулярно распивает его по выходным и, если получится добиться богатой жизни, станет пить "для блеска глаз" каждый день.
Имя Анастасия
Тайна имени Анастасия: уязвимости, слабые места характера и алкоголизм. Фото © Shutterstock
Нередко обладательница красивого имени Анастасия оказывается достаточно ранимой персоной. Поэтому, не желая терпеть на душе бурю из эмоций, которые высказать никому не может, женщина предпочтёт заглушить печали в алкоголе. И, так как первое время этот способ будет работать безотказно, прибегать к нему Настя станет всё чаще и чаще. Стоит ли говорить, что именно из-за этого и нежелания пускать близко к себе в душу людей Анастасия вскоре превратится в самую обычную алкоголичку.
Ксения
Носительница женского имени Ксения может стать алкоголичкой по разным причинам. Некоторые из них нередко бывают связаны с психологическими проблемами, стрессом, депрессией и низкой самооценкой. Один из факторов, почему женщина Ксения старается убежать из реального мира, — неспособность противостоять негативным эмоциям. Девушка тоже отличается достаточно тонкой душевной организацией. Поэтому, пытаясь защититься, только портит себе жизнь спиртным и становится зависимой.
Женское имя Татьяна
Как женщине с именем Татьяна не стать алкоголичкой, какие проблемы важно решить. Фото © Shutterstock
Женщина с красивым именем Татьяна обычно описывается как дружелюбная, отзывчивая и заботливая. Она обладает сильным эмоциональным интеллектом и часто проявляет эмпатию к окружающим. Именно поэтому носительница имени Татьяна может пристраститься к алкоголю — её попросту разжалобят и утянут за собой друзья с пагубными привычками. Нередко Тани оказываются ведомыми в компаниях, потому как хотят угодить и подружиться со всеми. Из-за этого женщину легко подсадить сначала выпивать по выходным, а потом и вовсе превратить в типичную алкоголичку, если Татьяна свяжет свою жизнь с любителем выпивать.
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