6 фраз-вампиров, нещадно вытягивающих из вас энергию во время разговора

Общение с такими людьми буквально опустошает. Стоит перекинуться с этими токсиками парой фраз — и энергия на нуле, настроения нет. Каждый из нас использовал подобные слова-вампиры не единожды. Давайте постараемся их избегать, чтобы сделать мир добрее!

1. "Я же говорил…"

Есть токсичные фразы-вампиры, которые вытягивают из нас жизненную энергию. Одна из них: "Ну, я же говорил, что так будет". Фото © Shutterstock

Здесь важен контекст. Если вы подбадривали человека и у него в итоге всё сложилось отлично, то ничего страшного в этой фразе нет. Но чаще её произносят, когда что‑то пошло не так. И это способ сделать собеседнику ещё хуже. Смысл фразы: не хочу тебя слушать, сам виноват в своих проблемах. Сюда же примешивается лёгкое чувство триумфа и соперничества: мол, я знаю, как надо, а ты опять облажался.

2. "Ты что, глупая/слепая?"

Невозможно найти хотя бы одно оправдание для того, кто произносит эту фразу, — и неважно, в чей адрес. Риторический вопрос, содержащий в себе оскорбление, заочно унижает адресата и заставляет его усомниться в своих возможностях. Некоторые люди позволяют себе употреблять подобные выражения даже в адрес незнакомцев, например, когда те случайно задевают их плечом на улице или слишком медленно идут в метро. Даже если знаете, что человек, который вас оскорбил, был неправ, противный осадок на душе всё равно может преследовать в течение нескольких часов, а то и дней.

3. "Вот вечно ты…"

Эти распространённые фразы вытягивают из человека энергию. Запоминайте и старайтесь реагировать на них должным образом, чтобы не давать себя в обиду. Фото © Shutterstock

Такие фразы — явная гипербола, то есть преувеличение. На обвинения с использованием слов "всегда" или, наоборот, "никогда" очень сложно ответить конструктивно — уж слишком они расплывчатые и не содержат ничего, кроме эмоций. К тому же эти слова больше говорят о самом авторе фразы, нежели о его собеседнике.

Человек, который часто слышит подобные обвинения в свой адрес, может и сам в них поверить и в дальнейшем лишь соответствовать стереотипу, вместо того чтобы что-то менять. Гораздо продуктивнее обсуждать определённые детали в конкретных ситуациях без подобных обобщений, какими бы уместными они ни казались.

4. "Подумаешь, проблема!"

Восклицания типа: "Стоит ли из‑за этого переживать" не подбадривают. Если человек мучается, значит, тому есть причины. Вы же даёте понять, что он недостаточно важен и страдает тоже недостаточно, чтобы его воспринимали всерьёз. Если хотите помочь, то работайте с тем, что есть, и не обесценивайте, даже если вам кажется, что проблема яйца выеденного не стоит.

5. "Подумай сам"

Эти фразы с головой выдают токсичного манипулятора и энергетического вампира. Фото © Shutterstock

Чаще всего эту фразу используют в качестве ответа на ту или иную просьбу. Вместо того чтобы помочь, человек отмахивается и просит вас самостоятельно решить проблему. Слышать подобное очень неприятно, ведь тот, кто обратился за советом, явно встал в тупик и не может разобраться с ней самостоятельно. А теперь ему не только отказали, но ещё и испортили настроение грубым "наставлением".

6. "Неужели так сложно?"

Подобный вопрос можно отнести к категории риторических, то есть не требующих ответа. И правда, как можно на него ответить? Признать сложность — значит расписаться в собственном бессилии и неспособности сделать что-то очень простое. Отрицать её — нарваться на закономерное удивление: "Так почему не сделал?"