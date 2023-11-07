6 фраз-вампиров, нещадно вытягивающих из вас энергию во время разговора
Если удастся научиться распознавать токсичные высказывания, то вы сможете вовремя защитить от них себя или оградить любимых. Те самые словечки, которые портят приятную атмосферу, как ложка дёгтя в бочке мёда.
Общение с такими людьми буквально опустошает. Стоит перекинуться с этими токсиками парой фраз — и энергия на нуле, настроения нет. Каждый из нас использовал подобные слова-вампиры не единожды. Давайте постараемся их избегать, чтобы сделать мир добрее!
1. "Я же говорил…"
Есть токсичные фразы-вампиры, которые вытягивают из нас жизненную энергию. Одна из них: "Ну, я же говорил, что так будет". Фото © Shutterstock
Здесь важен контекст. Если вы подбадривали человека и у него в итоге всё сложилось отлично, то ничего страшного в этой фразе нет. Но чаще её произносят, когда что‑то пошло не так. И это способ сделать собеседнику ещё хуже. Смысл фразы: не хочу тебя слушать, сам виноват в своих проблемах. Сюда же примешивается лёгкое чувство триумфа и соперничества: мол, я знаю, как надо, а ты опять облажался.
2. "Ты что, глупая/слепая?"
Невозможно найти хотя бы одно оправдание для того, кто произносит эту фразу, — и неважно, в чей адрес. Риторический вопрос, содержащий в себе оскорбление, заочно унижает адресата и заставляет его усомниться в своих возможностях. Некоторые люди позволяют себе употреблять подобные выражения даже в адрес незнакомцев, например, когда те случайно задевают их плечом на улице или слишком медленно идут в метро. Даже если знаете, что человек, который вас оскорбил, был неправ, противный осадок на душе всё равно может преследовать в течение нескольких часов, а то и дней.
3. "Вот вечно ты…"
Эти распространённые фразы вытягивают из человека энергию. Запоминайте и старайтесь реагировать на них должным образом, чтобы не давать себя в обиду. Фото © Shutterstock
Такие фразы — явная гипербола, то есть преувеличение. На обвинения с использованием слов "всегда" или, наоборот, "никогда" очень сложно ответить конструктивно — уж слишком они расплывчатые и не содержат ничего, кроме эмоций. К тому же эти слова больше говорят о самом авторе фразы, нежели о его собеседнике.
Человек, который часто слышит подобные обвинения в свой адрес, может и сам в них поверить и в дальнейшем лишь соответствовать стереотипу, вместо того чтобы что-то менять. Гораздо продуктивнее обсуждать определённые детали в конкретных ситуациях без подобных обобщений, какими бы уместными они ни казались.
4. "Подумаешь, проблема!"
Восклицания типа: "Стоит ли из‑за этого переживать" не подбадривают. Если человек мучается, значит, тому есть причины. Вы же даёте понять, что он недостаточно важен и страдает тоже недостаточно, чтобы его воспринимали всерьёз. Если хотите помочь, то работайте с тем, что есть, и не обесценивайте, даже если вам кажется, что проблема яйца выеденного не стоит.
5. "Подумай сам"
Эти фразы с головой выдают токсичного манипулятора и энергетического вампира. Фото © Shutterstock
Чаще всего эту фразу используют в качестве ответа на ту или иную просьбу. Вместо того чтобы помочь, человек отмахивается и просит вас самостоятельно решить проблему. Слышать подобное очень неприятно, ведь тот, кто обратился за советом, явно встал в тупик и не может разобраться с ней самостоятельно. А теперь ему не только отказали, но ещё и испортили настроение грубым "наставлением".
6. "Неужели так сложно?"
Подобный вопрос можно отнести к категории риторических, то есть не требующих ответа. И правда, как можно на него ответить? Признать сложность — значит расписаться в собственном бессилии и неспособности сделать что-то очень простое. Отрицать её — нарваться на закономерное удивление: "Так почему не сделал?"
Произнося эту фразу, человек выражает своё недовольство тем, что все вокруг не действуют именно так, как он ожидает. Наверное, единственный подходящий способ парировать такой вопрос — спросить в ответ: "Неужели так сложно перестать задавать подобные вопросы?" Если же не хочется начинать обмен колкостями, лучше вовсе не использовать эту фразу, а вместо неё внести конструктивное предложение, как исправить ситуацию.
Отношения / Психология
Психолог объяснила, стоит ли переживать, если в письме Деду Морозу дитя указало артикулы на Wildberries
сегодня в 11:33
Новая теория о миллениалах, зумерах и носках обрела бешеную популярность в TikTok
сегодня в 10:04
"Странный и смешной вы народ": 6 хлёстких цитат Сергея Есенина о русских людях
вчера в 16:00
Shutterstock