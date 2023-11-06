"Странный и смешной вы народ": 6 хлёстких цитат Сергея Есенина о русских людях

Одни привыкли к его образу деревенского парня, другие — к имиджу баламута и любителя выпить. Но Сергей Есенин умудрялся сочетать в себе все эти ипостаси и при этом быть человеком проникновенным. В чём секрет популярности произведений автора с хулиганской душой? Возможно, ответить нам поможет сам бард, вернее, его цитаты о человеческой душе.

1. О ценностях людей

Высказывания Сергея Есенина о людях и их ценностях. Фото © ТАСС / Репродукция

"Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди вокруг тебя. Стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у порога не слышны стоны".

Есенин — человек с непростой судьбой, но сумевший обрести популярность за свою короткую жизнь благодаря поэтическому таланту. Он каждый раз нам напоминает задуматься об истинном смысле жизни. Счастье человека не в деньгах и золоте, но в любви, милосердии и избавлении от страданий.

2. О бедности народа

"Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими. И строили храмы Божие".

Есенин в поэме "Страна негодяев" отобразил ценности Троцкого. В нелицеприятном и хорошо узнаваемом образе Чекистова, гражданина из Веймара, поэт передал отношение к народу, царящее в 1922 году. Он как бы подтрунивает над юродивостью и искренностью народа, намекая: вы слишком хороши для этой государственной власти, ребята!

3. О душе нараспашку

Цитаты Сергея Есенина об открытости миру и распахнутой душе. Фото © ТАСС / Репродукция

"Совершенно лишняя штука эта душа. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстёгнутые брюки", — из письма Сергея Есенина к Мариенгофу из Нью-Йорка.

По мнению Сергея Есенина, чувства порождают много страданий в человеке. Они делают его слабым, уязвимым. Лучше не открывать душу нараспашку — это не приведёт ни к чему хорошему.

4. О боли в сердце

"Люди несчастные, жизнью убитые, С болью в душе вы свой век доживаете. Милое прошлое, вам не забытое, Часто назад вы его призываете".

В этой строфе есть место юношеской философии, навеянной разочарованием и осенней хандрой. Впоследствии подобная тоска не раз будет прорастать в строках поэта, впрочем, преподносится она красиво. По мнению автора, в эту осеннюю пору люди просто доживают свой век, чувствуют раскаяние и призывают прошлое вернуться.

5. О человеческих чувствах

Цитаты Сергея Есенина о радости и неудачах людей. Фото © ТАСС / Репродукция

"Все мы порою, как дети. Часто смеёмся и плачем: Выпали нам на свете Радости и неудачи".

Стихотворение "Глупое сердце, не бейся" написано Есениным в 1925 году во время большой поездки на Кавказ и является неким подведением итогов жизни, как будто он предчувствовал скорый конец. Заглавная строка в стихе повторяется шесть раз: так Сергей Александрович акцентирует внимание читателя на глупости человеческого сердца и его часто слишком быстром и ярком биении. В данной строфе автор напоминает, что в определённый момент мы возвращаемся душой в детство и остро чувствуем все невзгоды и радости.

6. О смысле жизни

"Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката", — из письма Сергея Есенина к Бальзамовой.