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5 ноября, 06:21

Эксперт по этикету объяснила, какие комплименты нужно делать мужчинам

Эксперт Коломацкая: Комплименты нужны не только девушкам, но и мужчинам

<p>Мужчина оказался растроган комплиментами, которые сделала ему девушка после прочтения нашей статьи. Обложка © Freepik</p>

Мужчина оказался растроган комплиментами, которые сделала ему девушка после прочтения нашей статьи. Обложка © Freepik

Мужчины получают комплименты намного реже женщин, однако нуждаются в них ничуть не меньше, заявила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. По её словам, сделать приятное можно независимо от пола и возраста, обратив внимание на внешний вид, качества человека, его семью, обстановку или же таланты и профессию.

"Если вы хотите уместно подчеркнуть какие-то моменты во внешнем виде мужчины, то комплимент может звучать так: "Приятно видеть ухоженных мужчин, которые всегда одеты с иголочки вне зависимости от погодных условий", "У вас такие сильные руки, так ловко вы управляетесь с этими стульями, расставляя их", — рассказала эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

При этом не следует забывать, что комплимент должен касаться самого человека, а не предметов или вещей. Например, обращая внимание на обстановку, можно сделать акцент на вкусе вашего собеседника или его увлечениях. В рамках деловых взаимоотношений, в частности, можно отметить профессионализм партнёра, его пунктуальность и то, как с ним интересно вести диалог.

"Всегда приятно иметь дело с профессионалом"; "Вы очень пунктуальны, и приятно, что цените своё и наше время"; "Общаясь с вами, можно многому научиться", — привела пример Коломацкая.

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При этом бывают ситуации, когда комплименты представляют собой далеко не что-то позитивное. Речь идёт о чрезмерной похвале, при помощи которой человек пытается вами манипулировать. А чтобы защититься от подобного, нужно развивать эмоциональный интеллект: тогда появится умение понимать и контролировать свои эмоции, а также улавливать сигналы у других людей.

Николь Вербер
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