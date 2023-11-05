Эксперт по этикету объяснила, какие комплименты нужно делать мужчинам

Мужчины получают комплименты намного реже женщин, однако нуждаются в них ничуть не меньше, заявила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. По её словам, сделать приятное можно независимо от пола и возраста, обратив внимание на внешний вид, качества человека, его семью, обстановку или же таланты и профессию.

"Если вы хотите уместно подчеркнуть какие-то моменты во внешнем виде мужчины, то комплимент может звучать так: "Приятно видеть ухоженных мужчин, которые всегда одеты с иголочки вне зависимости от погодных условий", "У вас такие сильные руки, так ловко вы управляетесь с этими стульями, расставляя их", — рассказала эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

При этом не следует забывать, что комплимент должен касаться самого человека, а не предметов или вещей. Например, обращая внимание на обстановку, можно сделать акцент на вкусе вашего собеседника или его увлечениях. В рамках деловых взаимоотношений, в частности, можно отметить профессионализм партнёра, его пунктуальность и то, как с ним интересно вести диалог.

"Всегда приятно иметь дело с профессионалом"; "Вы очень пунктуальны, и приятно, что цените своё и наше время"; "Общаясь с вами, можно многому научиться", — привела пример Коломацкая.