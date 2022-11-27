Эти 8 примеров выдадут бедолаг, кто часто остаётся без копейки в кармане

Какое оправдание у бедности? Почему есть люди, живущие в достатке, а другим не хватает денег, даже если получают прилично? На количество купюр в кошельке влияет в том числе умение распоряжаться финансами. Даже богач может мыслить как бедняк. Что с потрохами выдаёт человека, часто страдающего от нехватки денег?

Постоянная зависть

Успешные люди не опускаются до зависти, они ставят цели и идут к ним, а вот бедняки постоянно смотрят по сторонам. Фото © Freepik

Первое, на что стоит обратить внимание, — привычка завидовать. Успешные люди не опускаются до подобного, они ставят себе цели, воодушевляясь достижениями других. А вот те, кто хочет получить всё, не делая ничего, всегда найдут, чему позавидовать. Эта деструктивная эмоция только разрушает самооценку человека. Сравнивать себя с кем-то вообще не стоит, ведь у каждого собственный путь к желаемому, нужно лишь найти свой.

Импульсивные покупки

Человек, решивший накопить определённую сумму, чтобы комфортно чувствовать себя между получками, не станет поддаваться соблазну импульсивных покупок. А если и приглянется ему что-то интересное, он спокойно отложит приобретение желаемого, чтобы его "хотелка" не отразилась на бюджете. А вот личности с мышлением бедняков ждать не захотят и не смогут. Они будут покупать всё, даже зная, что потом придётся затянуть пояс потуже. Это происходит в том числе из-за недолюбленности и одиночества.

Приобретение вещей не по карману

Покупка дорогих вещей и "сосание лапы" потом — признак человека с мышлением бедняка. Фото © Freepik

Не только признак, но и первопричина бедного образа жизни — покупка дорогих вещей. Кто-то гонится за брендами, чтобы показать достаток и похвастаться им, потому что может позволить. А другие — чтобы хотя бы казаться такими же успешными. Считая, что именно по одёжке встречают, они готовы спустить все деньги на последнюю модель популярного смартфона или дорогое платье. А потом ездить на общественном транспорте зайцем и питаться до зарплаты лапшой быстрого приготовления.

Мечты о богатстве

Меркантильность и мечты об одном лишь богатстве показывают человека недалёким материалистом, совершенно не желающим развивать духовную сторону. Такие личности не видят в жизни ничего, кроме денег, превращаясь в одиночек и завистников. Они никогда не радуются успеху близких друзей или членов семьи, а сразу злятся, считая, что только им можно быть выше и лучше других.

Экономия на всём и отсутствие развлечений

Не составит труда определить бедолагу, у кого в карманах не заваляется лишней монетки, и по отношению к развлечениям. Такого человека невозможно куда-то пригласить — он отказывается от предложений, оправдываясь нехваткой свободных денег. В целом личность, которая не умеет правильно распределять доходы и расходы, часто экономит на всём, в том числе и на досуге.

Жизнь от зарплаты до зарплаты

Если человек не умеет правильно обращаться с доходами, даже при зарплате в миллион легко окажется без денег в кармане. Фото © Freepik

Если вы живёте от зарплаты до зарплаты, не умеет откладывать и копить деньги, у вас явно выраженное мышление бедняка. В такой ситуации не поможет даже высокий доход — всё равно будет постоянно не хватать. А всё из-за того, что человек неправильно распоряжается финансами.

Желание найти спонсора и жить за счёт других

Как ещё понять, что человек явно нуждается в деньгах, хотя и скрывает это? Банально заметив, что тот пытается найти себе вторую половинку побогаче. Жить за счёт партнёра — мечта людей, кто так и не научился распоряжаться финансами и правильно организовывать собственную жизнь. Такие личности готовы пойти практически на всё, лишь бы заполучить спонсора.

Перекладывание ответственности на партнёра