Что такое созависимые отношения и как понять, что вы тратите на них свою жизнь
Узнайте, как распознать токсичность союза и как это может испортить жизнь. При созависимости вы можете не только потерять свою идентичность, но и забыть о собственных потребностях и хобби. Но не всё потеряно. Рассказываем, как злу противостоять.
Часто мы вступаем в отношения, надеясь на счастье, поддержку и взаимопонимание. Но далеко не всегда они оказываются здоровыми и благополучными. Созависимость не только не сделает вас счастливыми, но и вообще испортит всю жизнь. Рассмотрим, что это такое и как понять, что вы тратите на гадость силы и время.
Что такое созависимые отношения
Как понять, что вы живёте для другого человека в созависимых отношениях? Фото © Shutterstock
Созависимыми в большинстве случаев называют отношения, при которых человек полностью поглощён жизнью другого человека, который, в свою очередь, является зависимым (от алкоголя, наркотиков, еды и т.д.). Эти отношения являются деструктивными и могут серьёзно повлиять на жизнь человека, лишив его собственной идентичности и удовлетворения своих собственных потребностей.
Признаки созависимых отношений
Давайте рассмотрим некоторые признаки, которые могут указывать на то, что вы находитесь в созависимых отношениях:
- Постоянное ощущение вины и обязанности перед партнёром. Вы можете постоянно чувствовать, что никогда не делаете достаточно для удовлетворения потребностей вашей половинки.
- Чувство ответственности за эмоциональное благополучие партнёра. Вы часто берёте на себя ответственность за счастье и эмоциональное состояние своего возлюбленного, даже если это выходит за рамки вашей контролируемой зоны.
- Жертвование собственными потребностями и желаниями. Вы часто ставите потребности и желания вашего партнёра выше собственных, отказываясь от хобби и интересов.
- Страх потерять отношения или быть одиноким. Вы испытываете сильный страх потерять отношения или остаться одиноким, даже если эти отношения наносят вам вред.
- Постоянное оправдывание и поддержка поведения партнёра, даже если оно вредит ему, вам и вообще всем вокруг. Вы поддерживаете или защищаете поведение второй половинки, даже если оно вредит вам и отношениям в целом.
Почему созависимость — это настолько разрушительно
Созависимые отношения: что это и как они влияют на вашу жизнь? Фото © Freepik
Созависимые отношения могут сильно влиять на вашу жизнь, забирая время, энергию, при этом не давая ничего взамен. Вместо того чтобы развиваться и реализовывать свои потребности, вы постоянно заняты удовлетворением хотелок партнёра. Это может привести к чувству беспомощности, недооценённости и потере собственной идентичности.
Как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях
Если вы подозреваете, что находитесь в созависимых отношениях, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
- Детально разберите свои эмоции. Если часто чувствуете себя подавленным, виноватым или недооценённым, это может быть признаком созависимых отношений.
- Проанализируйте, как вы тратите свои время и энергию. Большая часть вашей жизни уходит на удовлетворение потребностей партнёра? Это также может свидетельствовать о том, что вы попали в ловушку токсичных отношений.
- Обратите внимание на динамику. Возможно, вы постоянно оправдываете и поддерживаете поведение партнёра, даже если оно вредит вам.
Выход из созависимых отношений может быть сложным процессом, но это возможно. Серьёзно рассмотрите вариант работы с психологом: как индивидуальную терапию, так и семейную. Признайте свою созависимость, изучите её последствия, установите границы, развивайте независимость. И помните, что вы заслуживаете здоровых и сбалансированных отношений!