Что такое созависимые отношения и как понять, что вы тратите на них свою жизнь

Часто мы вступаем в отношения, надеясь на счастье, поддержку и взаимопонимание. Но далеко не всегда они оказываются здоровыми и благополучными. Созависимость не только не сделает вас счастливыми, но и вообще испортит всю жизнь. Рассмотрим, что это такое и как понять, что вы тратите на гадость силы и время.

Что такое созависимые отношения

Как понять, что вы живёте для другого человека в созависимых отношениях? Фото © Shutterstock

Созависимыми в большинстве случаев называют отношения, при которых человек полностью поглощён жизнью другого человека, который, в свою очередь, является зависимым (от алкоголя, наркотиков, еды и т.д.). Эти отношения являются деструктивными и могут серьёзно повлиять на жизнь человека, лишив его собственной идентичности и удовлетворения своих собственных потребностей.

Признаки созависимых отношений

Давайте рассмотрим некоторые признаки, которые могут указывать на то, что вы находитесь в созависимых отношениях: Постоянное ощущение вины и обязанности перед партнёром. Вы можете постоянно чувствовать, что никогда не делаете достаточно для удовлетворения потребностей вашей половинки. Чувство ответственности за эмоциональное благополучие партнёра. Вы часто берёте на себя ответственность за счастье и эмоциональное состояние своего возлюбленного, даже если это выходит за рамки вашей контролируемой зоны. Жертвование собственными потребностями и желаниями. Вы часто ставите потребности и желания вашего партнёра выше собственных, отказываясь от хобби и интересов. Страх потерять отношения или быть одиноким. Вы испытываете сильный страх потерять отношения или остаться одиноким, даже если эти отношения наносят вам вред. Постоянное оправдывание и поддержка поведения партнёра, даже если оно вредит ему, вам и вообще всем вокруг. Вы поддерживаете или защищаете поведение второй половинки, даже если оно вредит вам и отношениям в целом.

Почему созависимость — это настолько разрушительно

Созависимые отношения: что это и как они влияют на вашу жизнь? Фото © Freepik

Созависимые отношения могут сильно влиять на вашу жизнь, забирая время, энергию, при этом не давая ничего взамен. Вместо того чтобы развиваться и реализовывать свои потребности, вы постоянно заняты удовлетворением хотелок партнёра. Это может привести к чувству беспомощности, недооценённости и потере собственной идентичности.

Как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях

Если вы подозреваете, что находитесь в созависимых отношениях, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание: Детально разберите свои эмоции. Если часто чувствуете себя подавленным, виноватым или недооценённым, это может быть признаком созависимых отношений.

Если часто чувствуете себя подавленным, виноватым или недооценённым, это может быть признаком созависимых отношений. Проанализируйте, как вы тратите свои время и энергию. Большая часть вашей жизни уходит на удовлетворение потребностей партнёра? Это также может свидетельствовать о том, что вы попали в ловушку токсичных отношений.

Большая часть вашей жизни уходит на удовлетворение потребностей партнёра? Это также может свидетельствовать о том, что вы попали в ловушку токсичных отношений. Обратите внимание на динамику. Возможно, вы постоянно оправдываете и поддерживаете поведение партнёра, даже если оно вредит вам.