10 историй, когда наши соотечественники понимали, что они идиоты, но было уже поздно...

Смешные, а иногда и не очень истории, когда люди слишком поздно осознавали свои провалы и ошибки, встречаются на каждом шагу. Ничего изменить нельзя, придётся жить с пятном позора. Собрали 10 самых интересных случаев, которыми поделились наши соотечественники. Если думаете, что вы неудачник, — почитайте эти истории и выдохните.

"Хотела развода. Гадалка на картах Таро сказала, что поможет, чтобы муж сам захотел уйти. Для этого я из теста должна была слепить человечка — она посадила его в банку, почитала молитву и выкинула в речку. Как потом оказалось, это была порча! Мне бабушка на воске вылила и всё увидела, сразу сказала, какой я ужас натворила. Я потом мужа к ней водила, она его вычитывала. А я поняла, что дура! В итоге развелись, но я уже 13 лет ставлю свечу в церкви ему за здравие и заказываю сорокоуст", — Подслушано.

"Уехал на стажировку в другую страну на полгода, в итоге не выдержал и переспал с другой девушкой, а свою любимую не стал обманывать, всё рассказал и бросил. Сейчас с той, которую не люблю. И я так больше не могу! Я думал, что сделал всё правильно, что так будет лучше, но ничего подобного! Я не получаю удовольствия даже от секса с ней. Мне ужасно стыдно", — Подслушано.

Реальные истории: как люди осознали собственную глупость, но уже было поздно. Фото © Freepik

"Украла бижутерию в магазине. На выходе поймали, грозили полицией, ноги затряслись. Не знаю, зачем я это сделала. Стыдно перед своим мужчиной, перед сотрудниками магазина, перед друзьями, перед самой собой, хотя никто, кроме меня и сотрудников, не знает. Какая же я дура. И мне эти вещи не нужны, тем более после своего морального падения. Плачу от стыда и не знаю, как унять чувство стыда перед близкими", — Подслушано.

"Я ужасный человек. Как единственному ребёнку в семье мне досталось по наследству всё имущество от родителей. Я с нетерпением ждал этого, чтобы зажить новой жизнью, хотел купить машину, а сейчас... Вернуть бы время вспять, чтобы попить чай с мамой на кухне, посмотреть футбол с отцом…", — Подслушано.

"Девяностые годы. Училась на заочном со мной девочка-бухгалтер. Мы с ней дружили. Она рассказывала, что работает "на чёрной кассе" у одного известного предпринимателя, с которым я впоследствии познакомилась. Конечно же, в процессе знакомства рассказала, что "знаю Таню, которая сидит у тебя на чёрной кассе". Через день Таня плакала, что её уволили, а я поняла, что я полная дура", — Подслушано.

10 историй, которые напоминают, как не стоит поступать ни в коем случае. Фото © ТАСС / Егор Алеев

"Я боксёр. Когда после тяжёлого боя, который закончился моей победой, девушка меня даже не обняла, потому что боялась испачкать кровью новое платье, а подруга, с которой мы неразлучны с детства, кинулась обнимать и целовать, искренне радуясь, я понял, какой же я дурак. Надеюсь, что ещё не поздно всё исправить", — Подслушано.

"Я дура. Недавно муж в порыве эмоций и злости дал пощёчину и ударил по голове, меня тряхнуло — и я ударилась головой об косяк. В итоге после суток непроходимой боли соврала в травмпункте, что в метро ударилась о колонну. ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), сотрясение головного мозга и гематомы. Муж испугался сильно, просил прощения, делал и делает сейчас всё, что скажу. А меня теперь трясёт от страха от малейшего его движения руки. Никто не знает правды, даже мои родители", — Подслушано.

Почему важно учиться на своих ошибках — поучительные рассказы россиян. Фото © Shutterstock

"Бросила девушка около месяца назад ("дело во мне" и прочее). Приходит сегодня ко мне на работу в ювелирный салон, просит сделать скидку на кольцо, ну а я что, согласился. Думал, что соскучилась. Так нет же, она выбрала обручальное! Я идиот", — Подслушано.

"Чувствую себя идиотом. Долго встречался с девушкой, часто были ссоры. Закрывал глаза на её вечную ревность, недоверие и постоянные истерики. Я обеспечен, всегда помогал как морально, так и финансово. В общем, любил её сильно и старался угодить во всём. После нашей очередной ссоры (по её вине) она сказала, что её поведение обусловлено тем, что мы не состоим в браке, и после свадьбы она будет "паинькой". В итоге после свадьбы её маразм начал крепчать. Я остался только с ней — и нет у меня больше свободного времени, друзей и финансов. Постоянно прихожу вовремя домой, помогаю по дому и ни с кем не общаюсь. "Я уверена, что у тебя кто-то есть", — сказала однажды она. Я остался с жуткой депрессией и ненавистью к ней", — Подслушано.

10 примеров, когда наши соотечественники осознали свою глупость слишком поздно. Фото © Freepik

"Три года анорексии, ненависти к себе, булимии. Шрамы, растяжки, испорченные волосы, зубы и ногти, сломанная психика, паранойя, панические атаки. А всё после слов тренера: "Ты жирная и ничего не умеющая свинья", — после плохого выступления на соревнованиях. Ненавижу людей, которые не следят за тем, что они говорят. Даже самые незначительные слова могут сломать чужую судьбу. И я дура, что поддалась на подобные провокации", — Подслушано.