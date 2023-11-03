Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Задержанный в Москве блогер-миллионник и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов не признаёт своей вины и считает, что клиентка, заявившая в правоохранительные органы, его оговорила. Об этом написала на своей странице в Instagram* супруга коуча и мать его детей Лидия Муцольгова.

В соцсетях жена Аяза Шабутдинова защищает его. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lidia_moree

"Никогда не могла представить себе, что выйду с этой информацией к вам", — призналась она подписчикам.

Лидия утверждает, что сумма претензий, которую заявительница предъявила Шабутдинову, — 1,9 млн рублей, ни о мошенничестве, ни об уклонении от уплаты налогов, со слов супруги блогера, речь не идёт. При этом она добавила, что вся команда сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Отметим, что Аяз и Лидия не заключали официальных отношений, он женился на девушке из Ингушетии по мусульманским обычаям. Если поначалу Аяз называл Лидию женой, то очень скоро после рождения дочери Весны перестал это делать и писал, что задумал расстаться с супругой. Однако год спустя у них родился второй ребёнок — мальчик Мир. Судя по постам Шабутдинова, в 2023 году они как минимум продолжают совместно воспитывать детей.

Как сообщал Лайф, Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.