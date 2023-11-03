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3 ноября, 15:36

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Жена коуча Шабутдинова Лидия Муцольгова: Мы считаем обвинения необоснованными

<p>Лидия Муцольгова родила Шабутдинову двоих детей, но официально пара не расписана. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lidia_moree </p>

Лидия Муцольгова родила Шабутдинову двоих детей, но официально пара не расписана. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lidia_moree

Задержанный в Москве блогер-миллионник и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов не признаёт своей вины и считает, что клиентка, заявившая в правоохранительные органы, его оговорила. Об этом написала на своей странице в Instagram* супруга коуча и мать его детей Лидия Муцольгова.

В соцсетях жена Аяза Шабутдинова защищает его. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lidia_moree

В соцсетях жена Аяза Шабутдинова защищает его. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lidia_moree

"Никогда не могла представить себе, что выйду с этой информацией к вам", — призналась она подписчикам.

Лидия утверждает, что сумма претензий, которую заявительница предъявила Шабутдинову, — 1,9 млн рублей, ни о мошенничестве, ни об уклонении от уплаты налогов, со слов супруги блогера, речь не идёт. При этом она добавила, что вся команда сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Отметим, что Аяз и Лидия не заключали официальных отношений, он женился на девушке из Ингушетии по мусульманским обычаям. Если поначалу Аяз называл Лидию женой, то очень скоро после рождения дочери Весны перестал это делать и писал, что задумал расстаться с супругой. Однако год спустя у них родился второй ребёнок — мальчик Мир. Судя по постам Шабутдинова, в 2023 году они как минимум продолжают совместно воспитывать детей.

Заявление на задержанного блогера Шабутдинова написала недовольная клиентка

Заявление на задержанного блогера Шабутдинова написала недовольная клиентка

Как сообщал Лайф, Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Марина Калегина
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