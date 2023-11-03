Заявление на задержанного блогера Шабутдинова написала недовольная клиентка
SHOT: Задержанного блогера Шабутдинова допрашивают в качестве подозреваемого
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov
Задержанного в Москве блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова допрашивают в качестве подозреваемого. Как сообщает SHOT, он согласился на сотрудничество с правоохранительными органами.
По данным телеграм-канала, заявление на известного блогера написала недовольная клиентка, у которой возникли сложности с возвратом денег за купленный курс, от прохождения которого она решила отказаться. В настоящее время в офисе компании Шабутдинова Like проходят обыски. Представители фирмы заявляют, что девушка покупала обучение ещё в 2019 году.
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Как сообщал Лайф, Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.