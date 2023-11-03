Заявление на задержанного блогера Шабутдинова написала недовольная клиентка

Задержанного в Москве блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова допрашивают в качестве подозреваемого. Как сообщает SHOT, он согласился на сотрудничество с правоохранительными органами.

По данным телеграм-канала, заявление на известного блогера написала недовольная клиентка, у которой возникли сложности с возвратом денег за купленный курс, от прохождения которого она решила отказаться. В настоящее время в офисе компании Шабутдинова Like проходят обыски. Представители фирмы заявляют, что девушка покупала обучение ещё в 2019 году.