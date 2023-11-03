Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 13:25

Заявление на задержанного блогера Шабутдинова написала недовольная клиентка

SHOT: Задержанного блогера Шабутдинова допрашивают в качестве подозреваемого

<p>Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov</p>

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov

Задержанного в Москве блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова допрашивают в качестве подозреваемого. Как сообщает SHOT, он согласился на сотрудничество с правоохранительными органами.

По данным телеграм-канала, заявление на известного блогера написала недовольная клиентка, у которой возникли сложности с возвратом денег за купленный курс, от прохождения которого она решила отказаться. В настоящее время в офисе компании Шабутдинова Like проходят обыски. Представители фирмы заявляют, что девушка покупала обучение ещё в 2019 году.

"Давно этого ждали": Мизулина высказалась о задержании коуча Шабутдинова и рассказала, кто будет следующим

"Давно этого ждали": Мизулина высказалась о задержании коуча Шабутдинова и рассказала, кто будет следующим

Как сообщал Лайф, Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.

Уральский бизнесмен требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки

Уральский бизнесмен требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки

Наталья Исакова
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Знаменитости
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров