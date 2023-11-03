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3 ноября, 11:12

"Давно этого ждали": Мизулина высказалась о задержании коуча Шабутдинова и рассказала, кто будет следующим

Мизулина — о задержании блогера Шабутдинова: Мы давно этого ждали

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в беседе с Лайфом прокомментировала задержание блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве. По её словам, она долго ждала эту новость.

Екатерина Мизулина высказалась о задержании коуча Аяза Шабутдинова. Видео © LIFE

"Мы очень давно ждали этого момента. <...> Это не очередной, это, наверное, самый крупный инфомошенник в России. Долгие годы он уклонялся от уплаты налогов и занимался мошенничеством. Есть коллективные обращения от граждан, которые потребовали привлечения его к ответственности", — отметила Мизулина.

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Также глава ЛБИ назвала россиян слишком доверчивыми, а инфоцыган "патологическими жадинами", ведь те не хотят работать "в белую". По словам Мизулиной, есть целый список блогеров-мошенников, к которым вскоре могут нагрянуть оперативники. К слову, в их числе — Михаил Литвинов и Гусейн Гасанов.

Ранее Лайф сообщал, что задержанного блогера-миллионника Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По нашим данным, Шабутдинов сегодня прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, но на съёмной квартире его встретили оперативники.

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Александр Юнашев
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