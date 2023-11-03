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3 ноября, 09:35

В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

SHOT: В Москве задержали блогера Шабутдинова по подозрению в мошенничестве

<p>Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photos2931168?z=photo2931168_457251080/photo_feed2931168" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аяз Шабутдинов</a></p>

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Vk / Аяз Шабутдинов

В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инфобизнесмен прилетел из Вены в столицу России и из аэропорта поехал в съёмную квартиру. Там его и задержали. Известно, что сегодня блогер планировал запустить новый курс.

Аяз Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером на сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.

Коуч известных коучей умер после падения из окна

Коуч известных коучей умер после падения из окна

Ранее Лайф писал, что уральский предприниматель требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки. А в августе сообщалось, что ростовский бизнесмен разоблачил курсы Шабутдинова и пропал.

Никита Никонов
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