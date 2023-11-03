В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
SHOT: В Москве задержали блогера Шабутдинова по подозрению в мошенничестве
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Обложка © Vk / Аяз Шабутдинов
В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инфобизнесмен прилетел из Вены в столицу России и из аэропорта поехал в съёмную квартиру. Там его и задержали. Известно, что сегодня блогер планировал запустить новый курс.
Аяз Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером на сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.
Ранее Лайф писал, что уральский предприниматель требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки. А в августе сообщалось, что ростовский бизнесмен разоблачил курсы Шабутдинова и пропал.