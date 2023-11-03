В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инфобизнесмен прилетел из Вены в столицу России и из аэропорта поехал в съёмную квартиру. Там его и задержали. Известно, что сегодня блогер планировал запустить новый курс.