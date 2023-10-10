Уральский бизнесмен требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки
SHOT: На модного коуча Аяза Шабутдинова и его компанию подали в суд
Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев
Предприниматель из Нижнего Тагила подал в суд на столичного блогера и коуча Аяза Шабутдинова и его компанию. Как сообщает SHOT, с популярного инфобизнесмена он требует взыскать 1,5 миллиона рублей.
По информации телеграм-канала, истец неоднократно вкладывал деньги в бизнесы Шабутдинова и проблем с этим никаких не возникало. Однако в 2018 году мужчина решил инвестировать средства в екатеринбургский проект коуча "Like Центр" и для этого перевёл миллион рублей на счёт жены местного предпринимателя. Взамен он рассчитывал получить семь миллионов рублей дивидендов за три года. Так как деньги не поступали, инвестор стал беспокоиться. Спустя какое-то время на него вышла помощница Шабутдинова, которая предложила ему выкупить его долю в Like за 500 тысяч рублей. Дополнительно мужчина должен был получить 1,5 миллиона рублей.
Спустя ещё некоторое время компания Шабутдинова перевела мужчине 500 тысяч рублей и перестала выходить на связь. Обещанные 1,5 миллиона инвестор так и не получил, поэтому и обратился в суд.
Ранее Лайф сообщал, что на блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование мата, который сочли оскорблением Русского мира. С основателя "Дневника хача" требуют 10 миллионов рублей за моральный ущерб.