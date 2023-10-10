Уральский бизнесмен требует 1,5 млн с коуча Аяза Шабутдинова после провальной сделки

По информации телеграм-канала, истец неоднократно вкладывал деньги в бизнесы Шабутдинова и проблем с этим никаких не возникало. Однако в 2018 году мужчина решил инвестировать средства в екатеринбургский проект коуча "Like Центр" и для этого перевёл миллион рублей на счёт жены местного предпринимателя. Взамен он рассчитывал получить семь миллионов рублей дивидендов за три года. Так как деньги не поступали, инвестор стал беспокоиться. Спустя какое-то время на него вышла помощница Шабутдинова, которая предложила ему выкупить его долю в Like за 500 тысяч рублей. Дополнительно мужчина должен был получить 1,5 миллиона рублей.