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30 сентября, 13:25

Челябинский авторитет требует 10 млн с Амирана Сардарова за "оскорбление Русского мира"

"Братство Морозов – Златоуст" подало иск на блогера Амирана Сардарова из-за мата

<p>Амиран Сардаров. Обложка ©<a href="https://t.me/amiranyshka/1490" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> t.me / amiranyshka</a></p>

Амиран Сардаров. Обложка © t.me / amiranyshka

На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование мата, который сочли оскорблением Русского мира. Автор жалобы — монашеско-рыцарский орден "Братство Морозов – Златоуст", сообщает Mash.

Религиозная группа посмотрела ролики основателя "Дневника хача" и обвинила его в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах. По оценке членов ордена, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, а также пятнают репутацию богатого русского языка, Русского мира и культуры.

С Сардарова требуют 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание по делу назначено на 3 октября в Замоскворецком суде Москвы.

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К слову, руководит "Братством Морозов – Златоуст" главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов. Он ранее пытался через суд взыскать пять миллионов рублей с блогерши Насти Ивлеевой за "моральное потрясение" после просмотра её непристойных видео.

Андрей Бражников
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