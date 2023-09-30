Челябинский авторитет требует 10 млн с Амирана Сардарова за "оскорбление Русского мира"
"Братство Морозов – Златоуст" подало иск на блогера Амирана Сардарова из-за мата
Амиран Сардаров. Обложка © t.me / amiranyshka
На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование мата, который сочли оскорблением Русского мира. Автор жалобы — монашеско-рыцарский орден "Братство Морозов – Златоуст", сообщает Mash.
Религиозная группа посмотрела ролики основателя "Дневника хача" и обвинила его в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах. По оценке членов ордена, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, а также пятнают репутацию богатого русского языка, Русского мира и культуры.
С Сардарова требуют 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание по делу назначено на 3 октября в Замоскворецком суде Москвы.
К слову, руководит "Братством Морозов – Златоуст" главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов. Он ранее пытался через суд взыскать пять миллионов рублей с блогерши Насти Ивлеевой за "моральное потрясение" после просмотра её непристойных видео.