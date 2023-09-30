Челябинский авторитет требует 10 млн с Амирана Сардарова за "оскорбление Русского мира"

На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование мата, который сочли оскорблением Русского мира. Автор жалобы — монашеско-рыцарский орден "Братство Морозов – Златоуст", сообщает Mash.

Религиозная группа посмотрела ролики основателя "Дневника хача" и обвинила его в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах. По оценке членов ордена, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, а также пятнают репутацию богатого русского языка, Русского мира и культуры.

С Сардарова требуют 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание по делу назначено на 3 октября в Замоскворецком суде Москвы.