Психолог рассказал о плюсах и минусах служебных романов

Клинический психолог Иван Карнаух рассказал о положительных сторонах служебных романов, которые, по мнению многих компаний, отрицательно влияют на продуктивность.

"Обычно строгие нормативы по этому поводу прописываются на предприятиях, где корпоративная этика стоит на первом месте. Таким образом начальство предотвращает риски, ведущие к снижению эффективности работы", — рассказал психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт пришел к выводу, что лёгкий флирт на рабочем месте может скрасить однообразие производственных будней, но он должен быть в пределах допустимого, иначе служебные романы затянут в яму, из которой невозможно выбраться.