Если идеальных отношений не существует, тогда как назвать 10 этих пар?

В жизни мы все стремимся к идеальным отношениям. Но что на самом деле они подразумевают? Часто наше представление об этом строится на романтических фильмах или историях из жизни знаменитостей. Однако истинные идеальные отношения могут быть совершенно разными для каждой пары. Собрали десять историй пар, наглядно показывающих, что такое любовь в реальности.

"Как-то очень сильно поругались с мужем. Ночь он провёл в гостиной на диване. С утра всем на работу. Я бужу его и говорю, чтоб отвёл в садик ребёнка. Он молчит. Я ещё раз попыталась его разбудить. Морозится. Так было несколько раз, в ответ молчание, я махнула рукой и ушла. Потом ребёнок, самостоятельно обуваясь в коридоре, спросил: "И кто же меня будет в садик вести? Ты, мама, на работу идёшь, а папа сдох…" Нас порвало — сразу помирились", — Подслушано.

Семейные истории о счастье. Фото © Shutterstock

"Приехала к родителям. Веселимся с мамой — я её щекочу, она хохочет и зовёт папу на помощь, а он не идёт. Выходим из комнаты со смехом, а из другой выходит папа в трусах и с одеялом на плечах. Мама ему: "Что же ты меня не спасаешь?" А он ей: "Я плащ искал!" — Подслушано.

"Мой муж несколько лет играл в танки без ущерба нашей совместной жизни — не заигрывался, скажем так. Я ему даже в этой игре танк дарила на 23 Февраля. Пусть развлекается, думаю. В один день он пришёл домой и сказал: "Бери отпуск, поедем отдыхать". Этот геймер, оказывается, продал свой аккаунт, и мы на эти деньги две недели просто отжигали на юге. А как позже выяснилось, я оттуда беременная вернулась! Вот так мы на танках к океану выехали", — Подслушано.

"Встречаемся уже три года. У меня два высших образования, но отстойная работа. У него ни одного оконченного, только школа. Но высокооплачиваемая, важная и крутая должность. Он социофоб, интроверт и вообще замкнутый тип. Я болтливая, с любым могу договориться, разрулить любую ситуацию. Он устроил меня на нормальную работу. А я написала ему диплом. Наши отношения — пример идеального симбиоза, подкреплённые взаимными чувствами и ощущением комфорта. Вот она — формула длительной совместной счастливой жизни", — Подслушано.

Реальные истории идеальных отношений. Фото © Shutterstock

"Сижу, работаю дома за компьютером, вламываются с криками два моих бандита: муж с мечом и сын с пистолетом, накидывают мне на голову плед. Четырёхлетний сын, угрожая пистолетом, грозно кричит: "Сейчас, мамочка, будем тебя... любить! Папа, обнимай её!" — Подслушано.

"Я очень часто пукаю. Возможно, что-то с желудком, ибо не всегда могу сдерживаться. Когда делаю это при муже, он всё время отшучивается, но это нисколько не обидно. На днях были в магазине. Чувствую — припёрло, но не успела подумать, как испустила этот громкий и привлекающий внимание звук. Народу было много, некоторые прямо на меня посмотрели. А муж громко произнёс: "Катя, я пёрнул, быстро сваливаем отсюда!" Я бросила батон хлеба и молоко, и мы, взявшись за руки, как в боевике, помчали на выход", — Подслушано.

"Четыре года назад развелась, муж к молодой девочке ушёл. Было мне на тот момент 35 лет, не фреш совсем уже. Думаю: всё, останусь старой девой, детей нет. Купила пса... пошла с ним гулять, познакомилась с парнем, тоже собаководом, начали общаться. Через месяц пришла к нему в гости, на полке вижу фотографию: я и он в пионерском лагере, мне 14 лет, ему 17 лет... Он за мной в этом лагере ухаживал... Говорил, я его первая любовь... сейчас у нас сын, он лучший муж на свете", — Подслушано.

Признаки идеальных отношений. Фото © Freepik / lookstudio

"Мой рост 160 см. Рост мужа 193 см. Он любитель складывать вещи туда, где "их видно же". Как-то стою на кухне, открываю верхний шкаф и кричу ему: "Заааай, у нас макароны закончились". Он подходит, встаёт рядом и говорит: "Так вот же они". На что я беру его за футболку и тащу вниз, на уровень моих глаз. В полусогнутом состоянии он изрёк: "А, ну если так, то их нет". До сих пор смеёмся", — Подслушано.

"Встретил жену после работы, а она так: "Привет! А чего это ты без меня в кофейню ходил? О, и в книжном тоже был? А тёть Римме привет передал?" Удивлённо спрашиваю, откуда она знает, где я был, а она невозмутимо: "У тебя на носу немного сахарной пудры, а пончики ты ешь только там. Возле книжного всегда раздают рекламки, у тебя опять две из кармана торчат. И тётя Римма в книжном по вторникам всегда работает, значит, ты её видел". Я этой женщине с её дедукцией изменять никогда не буду…" — Подслушано.

Истории россиян об идеальных отношениях. Фото © Freepik / marymarkevich

"Считаю, что в жизни девушки важно найти такого мужа, которого не стыдно будет попросить прикрыть тебя, пока ты бреешь ноги в беседке в каком-то дворе, чтобы надеть только что купленную юбку из-за внезапно начавшихся месячных, когда ты в светлых штанах. И такого, который не откажет, не будет ныть по этому поводу, а будет вместе с тобой ржать над этой весьма эпичной ситуацией", — Подслушано.