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4 ноября, 10:34

Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэтью Перри

TMZ: Актёры из "Друзей" пришли на закрытую церемонию прощания с Мэтью Перри

<p>Кадр с закрытой церемонии прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Обложка © <a href="https://www.tmz.com/2023/11/03/matthew-perry-friends-costars-attend-funeral-death/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TMZ</a></p>

Кадр с закрытой церемонии прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Обложка © TMZ

Актёры сериала "Друзья" пришли на закрытую церемонию прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Кадры с места публикует американский таблоид TMZ.

Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэтью Перри. Видео © TMZ

"Мы совершенно опустошены": Актёры из "Друзей" выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

"Мы совершенно опустошены": Актёры из "Друзей" выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Как утверждают журналисты, на похоронах, в частности, присутствовали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, а также Лиза Кудроу. Кладбище, где упокоится Перри, находится в нескольких шагах от студии Warner Bros. Кстати, именно там и снимался культовый сериал "Друзья".

Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, сожаления уже выразили актёры из "Друзей", для которых Перри успел стать близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.

В крови погибшей звезды "Друзей" Мэттью Перри не нашли наркотиков

В крови погибшей звезды "Друзей" Мэттью Перри не нашли наркотиков

Наталья Исакова
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