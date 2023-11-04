Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэтью Перри

Актёры сериала "Друзья" пришли на закрытую церемонию прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Кадры с места публикует американский таблоид TMZ .

"Мы совершенно опустошены": Актёры из "Друзей" выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Как утверждают журналисты, на похоронах, в частности, присутствовали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, а также Лиза Кудроу. Кладбище, где упокоится Перри, находится в нескольких шагах от студии Warner Bros. Кстати, именно там и снимался культовый сериал "Друзья".