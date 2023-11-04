Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэтью Перри
TMZ: Актёры из "Друзей" пришли на закрытую церемонию прощания с Мэтью Перри
Кадр с закрытой церемонии прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Обложка © TMZ
Актёры сериала "Друзья" пришли на закрытую церемонию прощания с Мэтью Перри в Лос-Анджелесе. Кадры с места публикует американский таблоид TMZ.
Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэтью Перри. Видео © TMZ
Как утверждают журналисты, на похоронах, в частности, присутствовали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, а также Лиза Кудроу. Кладбище, где упокоится Перри, находится в нескольких шагах от студии Warner Bros. Кстати, именно там и снимался культовый сериал "Друзья".
Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, сожаления уже выразили актёры из "Друзей", для которых Перри успел стать близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.