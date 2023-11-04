"Победа будет за нами": Музыкант Апачев поздравил россиян с праздником
Аким Апачев на концерте в Геническе поздравил россиян с Днём народного единства
На праздничном концерте 4 ноября в Геническе Херсонской области появился музыкант и военный корреспондент Аким Апачев. Он поздравил жителей России с Днём народного единства. Об этом сообщило Херсонское агентство новостей.
Музыкант Апачев поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Херсонское агентство новостей
"Хочу поздравить всех жителей Геническа, всей Херсонской области, всей нашей прекрасной Новороссии, всей нашей огромной страны с праздником, с Днём народного единства. Враг будет разбит, победа будет за нами, всё будет так, как мы любим", — сказал Апачев.
Напомним, 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Праздник посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Об истории праздника читайте в материале Лайфа. Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Telegram / Херсонское агентство новостей