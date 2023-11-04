"Победа будет за нами": Музыкант Апачев поздравил россиян с праздником

На праздничном концерте 4 ноября в Геническе Херсонской области появился музыкант и военный корреспондент Аким Апачев. Он поздравил жителей России с Днём народного единства. Об этом сообщило Херсонское агентство новостей.

Музыкант Апачев поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Херсонское агентство новостей

"Хочу поздравить всех жителей Геническа, всей Херсонской области, всей нашей прекрасной Новороссии, всей нашей огромной страны с праздником, с Днём народного единства. Враг будет разбит, победа будет за нами, всё будет так, как мы любим", — сказал Апачев.