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4 ноября, 10:50

"Победа будет за нами": Музыкант Апачев поздравил россиян с праздником

Аким Апачев на концерте в Геническе поздравил россиян с Днём народного единства

На праздничном концерте 4 ноября в Геническе Херсонской области появился музыкант и военный корреспондент Аким Апачев. Он поздравил жителей России с Днём народного единства. Об этом сообщило Херсонское агентство новостей.

Музыкант Апачев поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Херсонское агентство новостей

"Хочу поздравить всех жителей Геническа, всей Херсонской области, всей нашей прекрасной Новороссии, всей нашей огромной страны с праздником, с Днём народного единства. Враг будет разбит, победа будет за нами, всё будет так, как мы любим", — сказал Апачев.

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Напомним, 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Праздник посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Об истории праздника читайте в материале Лайфа. Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Обложка ©

Telegram / Херсонское агентство новостей

Илья Суриков
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