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4 ноября, 10:12

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства, который отмечается в России сегодня, 4 ноября, президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Видео © LIFE

Вместе с президентом в церемонии участвуют главы традиционных в РФ религиозных конфессий, представители ОНФ, волонтёры, участники поисковых движений, а также дети погибших героев СВО, награждённых посмертно.

Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин общается с патриархом Кириллом. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин общается с патриархом Кириллом. Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства

Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства

Напомним, 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Об истории праздника и о том, какие дни будут выходными в этом году, читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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