Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства, который отмечается в России сегодня, 4 ноября, президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Напомним, 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и призван объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Об истории праздника и о том, какие дни будут выходными в этом году, читайте в материале Лайфа.