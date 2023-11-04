В России создали патриотичное видео с Марио ко Дню народного единства

К празднованию Дня народного единства в России создали видео с популярным персонажем игр компании Nintendo Марио. Ролик сделан как развлекательный, но при этом наполнен глубоким смыслом. Его суть заключается в единении народов, которые проживают в РФ. Видео появилось в распоряжении Лайфа.