В России создали патриотичное видео с Марио ко Дню народного единства
К празднованию Дня народного единства в России создали видео с популярным персонажем игр компании Nintendo Марио. Ролик сделан как развлекательный, но при этом наполнен глубоким смыслом. Его суть заключается в единении народов, которые проживают в РФ. Видео появилось в распоряжении Лайфа.
Видеоролик с Марио ко Дню народного единства. Видео © Предоставлено Лайфу
На видео по ходу прохождения игры Марио превращается в представителей разных народностей, а затем обретает дом — Россию. В левой верхней части экрана установлен счётчик, в котором указано количество народностей, проживающих в стране. К концу видео он достигает отметки в 190.
Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Это праздник, призванный объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Лайф подробно рассказывал, в чём смысл этого праздника, а также какая у него связь с Днём Казанской иконы Божией Матери. Накануне с наступающим праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин. Также слова поздравления выразили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и другие.
Предоставлено Лайфу