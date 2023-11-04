"Мы едины для мира": Дома-книжки на Арбате украсили праздничной подсветкой
Дома-книжки на Арбате обрели праздничную подсветку в честь Дня народного единства
Праздничная подсветка в виде российского триколора и надписей с названием сегодняшнего праздника — Дня народного единства — украсила здания в Москве. Подобную картину можно наблюдать на домах-книжках, расположенных на Новом Арбате. Видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Лайфа.
На домах-книжках на Арбате в Москве включили праздничную подсветку. Видео © LIFE
На предоставленных кадрах можно увидеть композицию, посвящённую Дню народного единства. Меняющиеся на стенах зданий картинки доносят до граждан идею о том, что Россия — многонациональное государство и призывают к миру и единению.
Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. Лайф подробно рассказывал, в чём смысл этого праздника, а также какая у него связь с Днём Казанской иконы Божией Матери.
LIFE