"Мы едины для мира": Дома-книжки на Арбате украсили праздничной подсветкой

Праздничная подсветка в виде российского триколора и надписей с названием сегодняшнего праздника — Дня народного единства — украсила здания в Москве. Подобную картину можно наблюдать на домах-книжках, расположенных на Новом Арбате. Видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Лайфа.

На домах-книжках на Арбате в Москве включили праздничную подсветку. Видео © LIFE

На предоставленных кадрах можно увидеть композицию, посвящённую Дню народного единства. Меняющиеся на стенах зданий картинки доносят до граждан идею о том, что Россия — многонациональное государство и призывают к миру и единению.