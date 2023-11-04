Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём народного единства

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днём народного единства. В опубликованном в телеграм-канале "Роскосмоса" видеопоздравлении астронавты подчеркнули, что этот праздник каждого россиянина, который искренне любит свою страну.

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России", — заявил Кононенко.

Чуб, в свою очередь, подчеркнул, что этот праздник имеет глубокие корни, напомнив о событиях XVII века, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский смогли объединить народное ополчение и отстоять суверенитет государства.

В завершение Борисов отметил, что отечественная история вдохновляет граждан трудиться на благо страны и выразил уверенность, что сегодня россияне благодаря единству и справятся со всеми сложностями.