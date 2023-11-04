Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём народного единства
Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днём народного единства. В опубликованном в телеграм-канале "Роскосмоса" видеопоздравлении астронавты подчеркнули, что этот праздник каждого россиянина, который искренне любит свою страну.
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России", — заявил Кононенко.
Чуб, в свою очередь, подчеркнул, что этот праздник имеет глубокие корни, напомнив о событиях XVII века, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский смогли объединить народное ополчение и отстоять суверенитет государства.
В завершение Борисов отметил, что отечественная история вдохновляет граждан трудиться на благо страны и выразил уверенность, что сегодня россияне благодаря единству и справятся со всеми сложностями.
День народного единства отмечается сегодня, 4 ноября. Его задача — объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. В чём смысл этого праздника и какая связь у него с Днём Казанской иконы Божией Матери — в материале Лайфа.
t.me / Госкорпорация "Роскосмос"