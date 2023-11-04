Володин и Матвиенко поздравили россиян с Днём народного единства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём народного единства. По его словам, сейчас граждане страны независимо от национальности, вероисповедания, политических взглядов все вместе противостоят вызовам и угрозам. Об этом он написал в телеграм-канале.

"История показывает: нашу страну невозможно победить извне. Все проблемы и беды всегда происходили внутри государства из-за раскола общества, предательства и измены элит", — отметил Володин.

По его словам, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты. Он считает, что в стране важно укреплять взаимопонимание, поддерживать друг друга. К поздравлениям также присоединилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, дата 4 ноября напоминает не только о важнейших событиях в истории страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу.

"Стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию объединяют россиян. Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.