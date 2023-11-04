5 моделей, шокирующие своей нетипичной и откровенно странной внешностью

Эти модели сильно отличаются от своих коллег по подиуму. Болезни и окружение сделали всё, чтобы они никогда не появились на обложке модных журналов. Но жизнь распорядилась иначе, и теперь этими девушками восхищается весь мир.

1. Ханна Харпин

Редкая болезнь Ханны заметно повлияла на её облик. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hannahharpin / фотограф emilybloomerphotography_

У англичанки Ханны Харпин синдром Хэя-Уэллса: она лысая, глухая и плохо видит. Это редкое генетическое заболевание, которое нашли меньше чем у ста человек во всём мире. И оно очень сильно влияет на внешность. Вот почему Ханну всё детство травили сверстники.

Вопреки обстоятельствам Ханна с ранних лет мечтала стать моделью. Это вызывало ещё больше насмешек, но одновременно помогало ей справляться с прессингом. Девушка носила парики до 2019 года, когда решила окончательно принять свою внешность. Спустя год она завирусилась в соцсетях, а потом её взяло под крыло модельное агентство Zebedee. Показы в Лондоне, Венеции и Амстердаме не заставили себя долго ждать.

2. Винни Харлоу

У Винни Харлоу "болезнь Майкла Джексона". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / winnieharlow

У Винни Харлоу витилиго — болезнь, при которой некоторые участки кожи светлее, чем другие. Этим же недугом страдал, например, Майкл Джексон. Из-за необычной внешности девушку дразнили в школе Зеброй: она часто меняла места учёбы и впадала в депрессию. Но жизнь наладилась после программы "Топ-модель по-американски", в котором Винни приняла участие.

Девушка заняла в шоу лишь шестое место, но дела у неё сразу пошли в гору. Съёмки для глянцевых журналов, модные показы, контракты с брендами: Харлоу быстро стала звездой фешен-индустрии. Вскоре ей стали поступать предложения о работе в кино и на телевидении. Сейчас модель известна ещё и как общественная активистка.

3. Слик Вудс

Немодельная внешность Слик Вудс приглянулась Канье Уэсту и Рианне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slickwoods

Настоящее имя Слик Вудс — Симона Томпсон. У неё лысая голова, плохие зубы и куча татуировок, но это не помешало девушке стать музой Рианны и Канье Уэста. Рэпер позвал тогда ещё никому не известную модель поработать на показе его второй коллекции бренда Yeezy. А певица сделала Слик лицом своего косметического бренда Fenty Beauty.

У Симоны было трудное детство. Девочку воспитывала бабушка, потому что маму посадили в тюрьму, когда ей было всего четыре года. Неудивительно, что ребёнок приобрёл кучу вредных привычек, избавиться от которых, как ни странно, помогла слава. Сейчас у Слик контракты с Calvin Klein, Marc Jacobs и другими брендами.

4. Мелани Гейдос

Мелани страдает генетическим заболеванием, но снимается в кино. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melaniegaydos

У Мелани эктодермальная дисплазия — генетическое заболевание, которое сильно влияет на внешность. У неё проблемы с зубами, нет волос, впалая переносица, большой лоб, запавшие щёки, деформированные зубы и тонкая кожа. С детства над ней насмехались и издевались, и к 16 годам Гейдос уже знала, что такое клиническая депрессия.

Однажды она увидела объявление о поиске натурщиц с нестандартной внешностью для модной съёмки. Мелани откликнулась, и с этого момента жизнь круто изменилась: посыпались предложения о фотосессиях. Модель успела поработать и в кино — на её счету такие картины, как "Астрал 4" и "Эра выживания".

5. Кейтин Стиклс

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / caitinkitten

Кейтин страдает синдромом кошачьего глаза — врождённой патологией, которая проявляется в виде необычных зрачков. Другие признаки болезни: расщеплённое нёбо, недоразвитые челюсти, умственная отсталость, порок сердца.