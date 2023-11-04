Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 05:00

10 фотосравнений, наглядно показывающих, насколько поменялся мир за последние годы

Вот так живёшь и не замечаешь, как всё вокруг тебя становится другим: новые модели телефонов, изобретения, фильмы... Предлагаем на минуту отвлечься и на конкретных примерах посмотреть, как сильно изменился наш мир.

"Как анимация изменилась за 24 года", — yaboiBradyC.

Фото © "История игрушек", режиссёр Джон Лассетер, сценарист Джосс Уидон / Kinopoisk.ru; "История игрушек – 4", режиссёр Джош Кули, сценарист Джон Лассетер / Kinopoisk.ru

Фото © "История игрушек", режиссёр Джон Лассетер, сценарист Джосс Уидон / Kinopoisk.ru; "История игрушек – 4", режиссёр Джош Кули, сценарист Джон Лассетер / Kinopoisk.ru

"Эволюция бутылки кока-колы", — Gar1986.

Фото © Reddit / Gar1986

Фото © Reddit / Gar1986

"Дубай в 2000-м и 20 лет спустя", — javiercer20.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Как выглядит разница в 38 лет между машинами одной модели Dodge 3500", — GoneWithTheWin122.

Фото © Reddit / GoneWithTheWin122

Фото © Reddit / GoneWithTheWin122

"То же место. Разница 125 лет. Рисстад, Норвегия", — Blue__Jester.

Фото © Wikimedia / Jan-Tore Egge, Axel Lindahl

Фото © Wikimedia / Jan-Tore Egge, Axel Lindahl

"Какое у вас любимое десятилетие с точки зрения культуры/моды и почему?" JuniXe.

Фото © Reddit / JuniXe

Фото © Reddit / JuniXe

"Больше 25 лет развития телефонов", — ThisIsGoodName.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Окружающая среда изменилась", — MrMacBro.

Фото © Arcticstation.nl, © CHRISTIAN ÅSLUND

Фото © Arcticstation.nl, © CHRISTIAN ÅSLUND

"Улица Харлеммердейк в Амстердаме, Нидерланды", — Mackelowsky.

Фото © Reddit / Mackelowsky, © Shutterstock

Фото © Reddit / Mackelowsky, © Shutterstock

"Неаполь, Италия", — Mahammad_Mammadli.

Фото © Wikimedia, © Shutterstock

Фото © Wikimedia, © Shutterstock

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

Обложка ©

Arcticstation.nl, © CHRISTIAN ÅSLUND

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров