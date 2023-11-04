10 фотосравнений, наглядно показывающих, насколько поменялся мир за последние годы
Вот так живёшь и не замечаешь, как всё вокруг тебя становится другим: новые модели телефонов, изобретения, фильмы... Предлагаем на минуту отвлечься и на конкретных примерах посмотреть, как сильно изменился наш мир.
"Как анимация изменилась за 24 года", — yaboiBradyC.
Фото © "История игрушек", режиссёр Джон Лассетер, сценарист Джосс Уидон / Kinopoisk.ru; "История игрушек – 4", режиссёр Джош Кули, сценарист Джон Лассетер / Kinopoisk.ru
"Эволюция бутылки кока-колы", — Gar1986.
Фото © Reddit / Gar1986
"Дубай в 2000-м и 20 лет спустя", — javiercer20.
Фото © Shutterstock
"Как выглядит разница в 38 лет между машинами одной модели — Dodge 3500", — GoneWithTheWin122.
Фото © Reddit / GoneWithTheWin122
"То же место. Разница — 125 лет. Рисстад, Норвегия", — Blue__Jester.
Фото © Wikimedia / Jan-Tore Egge, Axel Lindahl
"Какое у вас любимое десятилетие с точки зрения культуры/моды и почему?" — JuniXe.
Фото © Reddit / JuniXe
"Больше 25 лет развития телефонов", — ThisIsGoodName.
Фото © Shutterstock
"Окружающая среда изменилась", — MrMacBro.
Фото © Arcticstation.nl, © CHRISTIAN ÅSLUND
"Улица Харлеммердейк в Амстердаме, Нидерланды", — Mackelowsky.
Фото © Reddit / Mackelowsky, © Shutterstock
"Неаполь, Италия", — Mahammad_Mammadli.
Фото © Wikimedia, © Shutterstock
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