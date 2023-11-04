10 фотосравнений, наглядно показывающих, насколько поменялся мир за последние годы

Вот так живёшь и не замечаешь, как всё вокруг тебя становится другим: новые модели телефонов, изобретения, фильмы... Предлагаем на минуту отвлечься и на конкретных примерах посмотреть, как сильно изменился наш мир.