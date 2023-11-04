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4 ноября, 00:05

Цукерберг загремел в больницу после боя

Цукерберга госпитализировали после спарринга с порванной крестообразной связкой

<p>Американский миллиардер, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan</p>

Американский миллиардер, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг был в срочном порядке госпитализирован после спарринга. Американский миллиардер признался, что порвал крестообразную связку, когда готовился к бою ММА.

"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по её замене", — заявил бизнесмен в социальных сетях.

Цукерберг выложил селфи с фингалом

Цукерберг выложил селфи с фингалом

Ранее Лайф рассказывал о конфликте между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом, который возник из-за запуска соцсети Threads — конкурента X (Бывший Twitter). Бизнесмены всерьёз говорят о том, что они не прочь выяснить отношения в реальном бою. При этом Цукерберг выразил сомнение в серьёзном настрое Маска. Мэр города Помпеи предложил легендарный амфитеатр для проведения боя Маска и Цукерберга. Даже дата была согласована — 26 августа, но бой так и не состоялся.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Алексей Соловьёв
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