Цукерберг загремел в больницу после боя

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг был в срочном порядке госпитализирован после спарринга. Американский миллиардер признался, что порвал крестообразную связку, когда готовился к бою ММА.

"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по её замене", — заявил бизнесмен в социальных сетях.