Цукерберг загремел в больницу после боя
Цукерберга госпитализировали после спарринга с порванной крестообразной связкой
Американский миллиардер, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan
Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг был в срочном порядке госпитализирован после спарринга. Американский миллиардер признался, что порвал крестообразную связку, когда готовился к бою ММА.
"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по её замене", — заявил бизнесмен в социальных сетях.
Ранее Лайф рассказывал о конфликте между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом, который возник из-за запуска соцсети Threads — конкурента X (Бывший Twitter). Бизнесмены всерьёз говорят о том, что они не прочь выяснить отношения в реальном бою. При этом Цукерберг выразил сомнение в серьёзном настрое Маска. Мэр города Помпеи предложил легендарный амфитеатр для проведения боя Маска и Цукерберга. Даже дата была согласована — 26 августа, но бой так и не состоялся.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.