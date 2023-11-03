Юрий Лоза недоумевает, почему The Beatles выложили песню спустя сорок лет
Группа The Beatles. Обложка © Getty Images / Jeff Hochberg
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал выпущенную группой The Beatles песню Now and Then с вокалом Джона Леннона. Композитору релиз понравился, но, почему трек вышел спустя столько лет, он не понял.
"Понятно, что там участвовали, подпевали и подыгрывали Ринго Старр и Пол Маккартни, но там говорится, что ещё туда тоже включено соло, которое сыграл Харрисон. Становится мне немножко непонятно, почему они сразу её не сделали, если так много было к этой песне уже приложено усилий. Нам не показали исходник, хорошо бы посмотреть, с чего всё начиналось. Я не знаю, сколько здесь исходного материала и сколько потом уже придуманного позже", — заявил он "Газете.ru".
Лоза не понимает, почему музыканты не могли сразу сделать песню, а ждали 40 лет. Однако артисту композиция понравилась, несмотря на то что она на английском языке. Россиянину трудно оценить песню на 100% из-за этого. Вопросы у спикера вызывает и использование искусственного интеллекта в создании трека.
Напомним, песня, выпущенная The Beatles 2 ноября, является последней композицией легендарной ливерпульской четвёрки. В треке звучит вокал Джона Леннона, который был улучшен с помощью искусственного интеллекта. Музыкальная композиция прозвучала в эфире Би-би-си и стала доступна на стриминговых платформах.