Юрий Лоза недоумевает, почему The Beatles выложили песню спустя сорок лет

"Понятно, что там участвовали, подпевали и подыгрывали Ринго Старр и Пол Маккартни, но там говорится, что ещё туда тоже включено соло, которое сыграл Харрисон. Становится мне немножко непонятно, почему они сразу её не сделали, если так много было к этой песне уже приложено усилий. Нам не показали исходник, хорошо бы посмотреть, с чего всё начиналось. Я не знаю, сколько здесь исходного материала и сколько потом уже придуманного позже", — заявил он "Газете.ru".