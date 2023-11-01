Юрий Лоза раскрыл секрет мировых рекордов Мадонны

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что Мадонна добилась успеха благодаря тому, что "не сворачивала с дороги" и "бомбила в одну точку". Так он прокомментировал попадание певицы в Книгу рекордов Гиннесса как "самой продаваемой" и "самой гастролирующей" артистки всех времён. За 65 лет жизни она продала более 400 миллионов копий альбомов и синглов, заработав свыше $1,3 миллиарда.

"Как правило, когда люди долго делают одно и то же дело, это приедается немножко, а она уверенно бомбит в одну точку. Мадонна выбрала себе дорогу и идёт по ней не сворачивая, поэтому так и получилось. Все её коллеги чем-нибудь ещё занимаются: кто-то открывает бизнес, кто-то уходит в семью, в другую работу, а у неё всё заточено на гастрольную деятельность", — рассказал Лоза НСН.

Певец признался, что такая ошеломительная популярность Мадонны — загадка. Он отметил, что американская исполнительница серьёзно подходит к выбору материала. Композитор добавил, что такому количеству гастролей певица обязана своему здоровью. Лоза рассказал, что в молодости сам любил давать многочисленные концерты. Так, например, однажды в Свердловске он отработал 17 выступлений за четыре дня.