Если американская певица Мадонна захочет приехать в Россию в рамках мирового тура, на её концерте не должно быть пропаганды ЛГБТ и действий, оскорбляющих чувства верующих. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. При этом она добавила, что на выступление Мадонны было бы интересно посмотреть, поскольку это мировая звезда.

"Но если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с её продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберёт эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно", — сказала Драпеко в беседе с NEWS.ru.

Известно, что Мадонна сейчас выступает с концертами в рамках мирового турне. В программе знаменитой певицы имеются намёки на пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. А на недавнем выступлении в Лондоне певица вышла на сцену, завернувшись во флаг Украины, и исполнила песню "Не плачь обо мне, Аргентина".