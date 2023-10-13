Арбенина назвала отмену концерта "Ночных снайперов" в Йошкар-Оле диверсией

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина назвала диверсией отмену своего концерта в Йошкар-Оле, который был запланирован на 18 октября. Соответствующее заявление она опубликовала в личном телеграм-канале.

Певица Диана Арбенина про свой концерт в Йошкар-Оле. Видео © t.me / Диана Арбенина

"Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле. Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живёт в своей стране, любит свою страну, публику и который несёт ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать. И я буду разбираться с тем, что случилось", — пообещала артистка.

Ранее Максим Задворнов, PR-директор Арбениной, сказал РИА "Новости", что Администрация Йошкар-Олы якобы оперирует "ложными утверждениями". Он напомнил, что Арбенина не является иноагентом, а её выступления в России не запрещены, поэтому действия городского правительства являются не чем иным, как использованием административного ресурса, чтобы без всяких на то оснований и в нарушение российских законов не позволить жителям Йошкар-Олы побывать на концерте Арбениной.

В свою очередь министр культуры республики Константин Иванов заявлял, что концерт лидера "Ночных снайперов" проведён не будет. Он объяснил это тем, что правительство не позволит выступать тем артистам, которые позволили себе негативные высказывания в адрес России и российской политики.