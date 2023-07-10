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10 июля, 12:30

Два зрителя крикнули "Слава Украине!" на концерте Арбениной и забыли зачем, их оштрафовали

Суд оштрафовал двух зрителей на концерте Арбениной за дискредитацию ВС РФ

<p>Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Двух зрителей, кричавших "Слава Украине!" на концерте российской певицы Дианы Арбениной, оштрафовали на 30 тысяч по делу о дискредитации ВС РФ и приговорили к десяти суткам ареста за неповиновение полицейским. Об этом сообщает SHOT, публикуя видео с судебного заседания.

Суд оштрафовал двух зрителей концерта Арбениной за дискредитацию ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Евгений Шведов и Антон Серебрянский нарушили закон на концерте ко дню рождения Арбениной и 30-летию группы "Ночные снайперы", который прошёл в Москве на "Открытие-арене". Приятели пытались всячески спровоцировать певицу. Так, Шведов выкрикнул лозунг украинских националистов, когда исполнительнице дарили цветы, в этом его поддержал товарищ.

Арбенина на их выходку отреагировала довольно спокойно, указав зрителям, что здесь не место для провокаций. Вместо этого певица посоветовала им просто поздравить её с праздником. Вскоре после инцидента обоих мужчин задержали. Они заявили, что не помнят, зачем скандировали лозунги, однако беспамятство от правосудия их всё равно не спасло.

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Николь Вербер
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