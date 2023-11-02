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2 ноября, 17:28

Опубликована последняя песня The Beatles Now and then, записанная с помощью ИИ

The Beatles выпустила свою последнюю песню Now and then с вокалом Джона Леннона

<p>The Beatles. Обложка © Getty Images / John Pratt / Keystone</p>

The Beatles. Обложка © Getty Images / John Pratt / Keystone

Группа The Beatles официально выпустила песню Now and Then, которая считается последней композицией легендарной ливерпульской четвёрки. В ней звучит вокал Джона Леннона, сообщается на сайте музыкального коллектива.

Оригинальный трек, записанный в демоверсии в конце 1970-х годов, был недоработан. Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы — Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — вернулись к работе над композицией. Они смогли завершить её только в этом году, спустя 40 лет.

"У меня есть чувство, что Now and Then — это любовное письмо Джона Полу. Я не спрашивал об этом Пола, и я не уверен, что он сказал бы: "Да, так оно и есть", потому что он не хотел бы говорить за Джона. Но такое у меня сложилось ощущение. И мне кажется, что именно поэтому Пол был так настроен закончить её", рассказал продюсер новой записи Джайлз Мартин в беседе с журналом People.

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Трек группа пыталась доделать в 1994–1995 годах, однако столкнулась с трудностями как психологическими, так и экономическими — записи были плохого качества. И даже очистка звука от шума не улучшила звучание по сравнению со всеми остальными компонентами записи. Однако Маккартни не сдавался. В 2021 году появилась возможность доделать песню благодаря режиссёру Питеру Джексону, который в 2021 году выпустил многочасовой документальный телефильм о "Битлз". Автор решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы сделать речь Леннона слышимой.

В 2023 году даже разгорелся скандал по поводу использования ИИ в "последней песне" The Beatles. В результате Маккартни и сыну Джона Леннона Шону пришлось пояснять, что они использовали искусственный интеллект иначе, а не для создания фейкового голоса вокалиста. Кроме имеющегося голоса Леннона и записей 2022–2023 годов в финальную версию трека вошли ритм-гитары, записанные Харрисоном ещё в 1990-х. Ринго Старр записал ударные, а Пол Маккартни — бас и фортепиано.

Участники группы назвали трек Now and Then последней песней, на которой присутствуют все четверо участников легендарного коллектива. Музыкальная композиция прозвучала в эфире Би-би-си и стала доступна на стриминговых платформах. Однако россияне не смогут послушать её на "Ютубе", так как ролик заблокирован для пользователей из РФ "из-за нарушения авторских прав". 3 ноября выйдет клип на эту песню с участием Пола и Ринго.

Последняя песня The Beatles Now and Then недоступна пользователям из России на YouTube. Скриншот © YouTube / The Beatles

Последняя песня The Beatles Now and Then недоступна пользователям из России на YouTube. Скриншот © YouTube / The Beatles

Умер бас-гитарист из раннего состава The Beatles

Умер бас-гитарист из раннего состава The Beatles

Ранее Лайф писал, что бывшие участники легендарной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр решили объединиться, чтобы принять участие в записи нового альбома ещё одной легендарной группы — Rolling Stones.

Дарья Нарыкова
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