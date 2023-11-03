"Дышит наладом" и ещё 5 фраз, которые вы каждый раз говорите неправильно, позорясь

Вы точно не раз употребляли эти фразы у себя в речи, причём с ошибками, которые, скорее всего, "унаследовали" от своих близких. И дело не в каком-нибудь несчастном ударении — тут коверкают слова полностью, но, удивительно, оставляя смысл почти без изменений. Хотя, если включить хоть на секунду критическое мышление, становится понятно — тут что-то не так. Собрали шесть самых распространённых случаев, которые скорее нужно исправлять и прекращать позориться.

1. "Дышать наладом"

Лучше поздно, чем никогда: исправляем ошибки в популярных фразах. Фото © Михаил Клодт, "Последняя весна" / Третьяковская галерея

Все мы знаем, в каком контексте нужно употреблять это выражение: обычно мы говорим, что вещь "дышит наладом", когда она в ужасном состоянии и уже почти разваливается. В общем-то, такое можно сказать и про человека… Но, позвольте вопрос, что такое "налад" и как им можно дышать? Как правильно: "Дышать на ладан". Изначально фразу использовали по отношению к умирающим людям, ведь ладан — это благовоние, которое используют в богослужениях, в том числе в отпевании.

2. "До белого колена"

Как часто, когда вы злитесь, у вас белеют колени? Надеемся, никогда, а то лучше бы к доктору сходить. Фразу используем, когда нас что-то или кто-то бесит. Мол, довели меня до белого… при чём тут колено? Да, в общем-то, и ни при чём. Как правильно: "До белого каления". Дело в том, что, когда метал очень сильно нагревают (калят), он становится сначала красным, а потом на самых высоких температурах ярко-ярко-жёлтым, почти белым. А ярость в большинстве языков ассоциируется именно с высокими температурами: мы "закипаем", "бурлим" от злости, у нас "огонь в глазах" и белое каление — в ту же оперу.

3. "Кисельная барышня"

Многие из нас не раз употребляли фразу "кисельная барышня" по отношению к человеку, который часто плачет. Детям, женщинам, мужчинам — неважно. Но хоть кто-то может объяснить связь излишней эмоциональности и киселя? Спойлер — ничего не выйдет. Как правильно: "Кисейная барышня". Фраза происходит от слова "кисея" — это такая лёгкая, прозрачная бумажная ткань, которая изначально предназначалась для занавесок. Но провинциальные молодые дворянки XVIII века приспособили её для своих нарядов, чтобы привнести в образ некоторую загадочность. Имидж у таких барышень в обществе был не самый уважаемый, поэтому скоро фраза "кисейная барышня" стала устойчивым выражением, означающим "не приспособленного к жизни, изнеженного, ранимого человека".

4. "Хоть кол на голове чеши"

Фразу используют для описания человека, который, скажем так, не отличается умом и сообразительностью. Но зачем чесать кол и на чьей именно голове? Всё становится понятно, если разобраться, в чём ошибка. Как правильно: "Хоть кол на голове теши". Фраза происходит от глагола "тесать" или "стёсывать". Зарисовка: чтобы обтесать кол, его сначала нужно поставить на что-то твёрдое, что-то, что не сдвинется с места. Вот с точки зрения этого фразеологизма "дубоголовый" человек для таких целей отлично подходит.

5. "Кануть в лето"

Путаница в словах: 6 фраз, которые мы все говорим неправильно. Фото © Public Domain

Когда что-то пропало, безвозвратно исчезло, кто-то нет-нет да и скажет: "Канул в лето!" Логика такой фразы, честно, не совсем понятна. Учитывая климатические условия у нас в стране, гораздо легче пропасть зимой… Исправляем недоразумение. Как правильно: "Кануть в Лету". Идиома появилась в нашем языке благодаря греческой мифологии. Там Лета — река забвения в подземном царстве. Когда человек умирал, его душа попадала в эту реку, где забывала о земной жизни. Теперь во фразе гораздо больше логики, правда?

6. "Скрипя сердцем"

Фразу использовали так долго и часто, что теперь она даже и не вызывает никаких подозрений. Но иногда полезно задавать себе вопросы. Например, а каким образом сердца могут скрипеть? Ответ вас может удивить, ведь в этой фразе никаких скрипов даже не предполагается. Как правильно: "Скрепя сердце". Тут используется деепричастие "скрепя" — по смыслу схожее с глаголом "крепиться". Значение тем не менее может меняться от контекста. Например, когда человек сталкивается с жизненными препятствиями, ему нужно скрепя сердце расправиться со всем и жить дальше спокойно. Тут фраза подразумевает, что нужно собрать волю в кулак, укрепиться внутренне, чтобы не поддаться обстоятельствам. С другой стороны, когда преподаватель ставит в аттестат двоечнику незаслуженную тройку, он тоже это делает скрепя сердце — то есть нехотя, оставаясь при своём мнении.