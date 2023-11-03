Кто такой Аяз Шабутдинов, задержанный за мошенничество при попытке обдурить доверчивых подписчиков

Сегодня, 3 ноября, арестовали популярного блогера Аяза Шабутдинова. Он только-только прилетел из-за границы в Москву и отправился в съёмную квартиру. Не успел товарищ отдохнуть после дороги, как его задержали. Полиция обвинила парня в крупном мошенничестве, а также оповестила, что к нему "есть вопросики и по налогам".

Кто такой Аяз Шабутдинов

Кто такой блогер Аяз Шабутдинов и за что его задержали? Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

Аязу Шабутдинову 32 года, он родился в Пермском крае. У Аяза два миллиона подписчиков в социальных сетях. Он активно рассказывал о своей красивой жизни, снимал видеоролики и призывал людей к такому же успеху. На данный момент он является автором обучающих курсов, программ и тренингов по развитию новых направлений бизнеса.

В 2013 году у Шабутдинова появился проект Coffee Like. Мини-кофейни одна за другой открывались в регионах, где в этой сфере было относительно свободно. Вскоре бизнесмен упаковал всё во франшизу и стал торговать ею. Шабутдинов работал и над другими проектами: туристическими агентствами, барбершопами, пиццериями, языковыми школами.

Но в итоге он решил сконцентрироваться на одном деле и открыл образовательную компанию "Like Центр". В последние годы блогер Аяз занимался инвестициями и продажей обучающих курсов про "успешный успех". В связи с "Like Центром" предпринимателя нередко называют инфоцыганом. Многие "разоблачают" его деятельность. Сам себя он называет миллиардером, но многие сравнивают господина Аяза Шабутдинова с Еленой Блиновской. Ситуации действительно похожи.

Что известно о компании Аяза Шабутдинова "Like Центр"

Деятельность и образовательные курсы блогера Аяза Шабутдинова: что известно. Фото © Ayazshabutdinov

Компания "Like Центр" появилась благодаря Аязу Шабутдинову. С 14 лет блогер Аяз пробовал себя в предпринимательстве, а в 21 заработал первый миллион рублей. О том, как развивается бизнес, молодой человек рассказывал в своём блоге. Там же он ставил конкретные цели.

В 2015-м в Москве открылся центр поддержки и развития предпринимательства "Like Центр", а через год стартовала первая бизнес-конференция "Концентрат". На ней коммерсанты делились успешными кейсами, говорили, какие решения внедрили и что из этого получилось. Каждые полтора месяца на "Концентрате" "Like Центр" собирал "Олимпийский". И каждый раз количество участников превышало 15 тысяч! Более продолжительные программы за год прошли 90 тысяч предпринимателей. Значительную долю от продаж составила премиальная программа "Миллион с Аязом". Это, пожалуй, самый дорогостоящий курс.

Что за курсы у блогера Аяза Шабутдинова? Автор программы продаёт информацию о предпринимательстве. Аяз учит людей открывать бизнес и увеличивать свой доход. Базовый доступ к программе стоит полтора миллиона рублей! Так он и наживается на молодых парнях и девчонках, которые хотят хорошо зарабатывать.

Скандал о похищении Семёна Бойко Аязом Шабутдиновым

Блогер Аяз Шабутдинов задержан и обвиняется в мошенничестве. Фото © t.me / "Аяз не против"

Этим летом предприниматель из Ростова Семён Бойко вывел блогера на чистую воду. Бизнесмен на всю страну сообщил, что Аяз занимается мошенничеством. Правда, после разоблачения мужчина пропал. Его искали неделю и, к счастью, нашли живым. Родственники Бойко связывали его пропажу с инфобизнесменом Аязом Шабутдиновым. Последнее время Бойко проходил обучение в "Like Центре". Семён накопил десять миллионов долгов и начал расследовать деятельность блогера. Предполагается, что Шабутдинов похитил человека с целью припугнуть.

Что известно о нарушениях и задержании блогера Аяза Шабутдинова

За что арестовали инфоцыгана Аяза Шабутдинова и в чём он провинился? Фото © t.me / Аяз

Имя блогера Аяза Шабутдинова давно упоминается в скандальном ключе: то он угрожает ученикам, то обманывает покупателей, то из-за него вовсе пропадают люди. Некоторое время молодой человек находился за рубежом, поэтому прокуратура не могла с ним связаться. 3 ноября блогер-миллионник вернулся в Россию. И правоохранители наконец на него вышли. Коуч снял апартаменты, так как боялся ехать в собственное жильё. Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУЭБиПК совместно с ФСБ.

О задержании блогера-предпринимателя высказался депутат и зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. "Пишут, задержали по подозрению в мошенничестве. То, о чём я всегда говорил: не нужно придумывать никаких новых законодательных сущностей для борьбы с подобными персонажами. Вся необходимая нормативная основа у правоохранителей уже есть", — говорится в его телеграм-канале.

​​При этом представительница Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Помощница коуча рассказала, что её шеф под арестом не находится. "Всё нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость", — заявила она.