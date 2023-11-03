Названа возможная причина задержания блогера Шабутдинова
Mash: Задержание и обыски у блогера Аяза Шабутдинова связаны с делом Club 500
Блогер-миллионник и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев
Задержание и обыски у блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, могут быть связаны с делом закрытого международного бизнес-клуба премиум-класса Club 500. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее Лайф рассказывал, что в элитном московском бизнес-клубе Club 500 прошли обыски. Полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, обидевшийся на то, что ему отказали в членстве. Отмечалось, что бизнес-клуб намерен обратиться в Следственный комитет с жалобой на парализовавшего работу клиента.
Неделю назад правоохранители увезли оттуда четыре компьютера и документы. При этом в клубе говорят, что никак не причастны к Шабутдинову. Уточняется, что продажа франчайзинга Coffee Like, после которой блогера обвинили в мошенничестве, с задержанием на данный момент не связана.
Напомним, Аяз Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.
"Давно этого ждали": Мизулина высказалась о задержании коуча Шабутдинова и рассказала, кто будет следующим
Как сообщал Лайф, Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники.