Названа возможная причина задержания блогера Шабутдинова

Задержание и обыски у блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, могут быть связаны с делом закрытого международного бизнес-клуба премиум-класса Club 500. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Неделю назад правоохранители увезли оттуда четыре компьютера и документы. При этом в клубе говорят, что никак не причастны к Шабутдинову. Уточняется, что продажа франчайзинга Coffee Like, после которой блогера обвинили в мошенничестве, с задержанием на данный момент не связана.

Напомним, Аяз Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.