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3 ноября, 11:40

Названа возможная причина задержания блогера Шабутдинова

Mash: Задержание и обыски у блогера Аяза Шабутдинова связаны с делом Club 500

<p>Блогер-миллионник и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев</p>

Блогер-миллионник и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Задержание и обыски у блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, могут быть связаны с делом закрытого международного бизнес-клуба премиум-класса Club 500. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее Лайф рассказывал, что в элитном московском бизнес-клубе Club 500 прошли обыски. Полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, обидевшийся на то, что ему отказали в членстве. Отмечалось, что бизнес-клуб намерен обратиться в Следственный комитет с жалобой на парализовавшего работу клиента.

Неделю назад правоохранители увезли оттуда четыре компьютера и документы. При этом в клубе говорят, что никак не причастны к Шабутдинову. Уточняется, что продажа франчайзинга Coffee Like, после которой блогера обвинили в мошенничестве, с задержанием на данный момент не связана.

Напомним, Аяз Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.

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Как сообщал Лайф, Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники.

Никита Осипов
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