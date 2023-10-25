Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве

Club 500 — международный закрытый бизнес-клуб премиум-класса, одним из основателей которого является предприниматель и автор серии книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Учредители заведения хвастаются, что участники клуба являются лидерами рынка, средний годовой оборот бизнеса которых — 2,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день в календаре заведения был указан только бизнес-завтрак.

А ранее в магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге прошли обыски. Перед этим силовики наведались и в его московский магазин на Петровке. Связаны обыски с тем, что блогеры обвинили бизнесмена в продаже обуви ненадлежащего качества по завышенным ценам. Сам Никита Ефремов уже уехал из России — недавно его заметили в США. При этом бизнесмен заявляет, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве якобы закрыты по техническим причинам. К слову, кроссовки Ефремова пиарят многие звёзды.