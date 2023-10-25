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25 октября, 16:39
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Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве

<p>Элитный московский бизнес-клуб Club 500 на Рочдельской. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Элитный московский бизнес-клуб Club 500 на Рочдельской. Обложка © t.me / SHOT

В элитном московском бизнес-клубе Club 500 проходят массовые задержания. Как сообщает SHOT, на месте находятся сотрудники ФСБ, налоговой службы, Управления экономической безопасности и следователи.

Один из основателей Club 500 — бизнесмен Дмитрий Портнягин. Фото © t.me / SHOT

Один из основателей Club 500 — бизнесмен Дмитрий Портнягин. Фото © t.me / SHOT

В течение последних трёх часов нескольким десяткам работников заведения не позволяют покинуть помещение. С чем связаны следственные действия, на данный момент остаётся загадкой.

Club 500 — международный закрытый бизнес-клуб премиум-класса, одним из основателей которого является предприниматель и автор серии книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Учредители заведения хвастаются, что участники клуба являются лидерами рынка, средний годовой оборот бизнеса которых — 2,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день в календаре заведения был указан только бизнес-завтрак.

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А ранее в магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге прошли обыски. Перед этим силовики наведались и в его московский магазин на Петровке. Связаны обыски с тем, что блогеры обвинили бизнесмена в продаже обуви ненадлежащего качества по завышенным ценам. Сам Никита Ефремов уже уехал из России — недавно его заметили в США. При этом бизнесмен заявляет, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве якобы закрыты по техническим причинам. К слову, кроссовки Ефремова пиарят многие звёзды.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Миша вчера в 05:08

    М-да, творится что-то интересненькое. Ждём продолжения.

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