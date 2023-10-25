Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве
Элитный московский бизнес-клуб Club 500 на Рочдельской. Обложка © t.me / SHOT
В элитном московском бизнес-клубе Club 500 проходят массовые задержания. Как сообщает SHOT, на месте находятся сотрудники ФСБ, налоговой службы, Управления экономической безопасности и следователи.
Один из основателей Club 500 — бизнесмен Дмитрий Портнягин. Фото © t.me / SHOT
В течение последних трёх часов нескольким десяткам работников заведения не позволяют покинуть помещение. С чем связаны следственные действия, на данный момент остаётся загадкой.
Club 500 — международный закрытый бизнес-клуб премиум-класса, одним из основателей которого является предприниматель и автор серии книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Учредители заведения хвастаются, что участники клуба являются лидерами рынка, средний годовой оборот бизнеса которых — 2,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день в календаре заведения был указан только бизнес-завтрак.
А ранее в магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге прошли обыски. Перед этим силовики наведались и в его московский магазин на Петровке. Связаны обыски с тем, что блогеры обвинили бизнесмена в продаже обуви ненадлежащего качества по завышенным ценам. Сам Никита Ефремов уже уехал из России — недавно его заметили в США. При этом бизнесмен заявляет, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве якобы закрыты по техническим причинам. К слову, кроссовки Ефремова пиарят многие звёзды.