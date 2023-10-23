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23 октября, 10:03

Обыски в магазине обвинённого в продаже поддельных кроссовок Ефремова начались и в Петербурге

Mash: В магазине кроссовок Никиты Ефремова в Петербурге начались обыски

<p>Никита Ефремов. Обложка © Скриншот YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@nikitaefremov_me" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NIKITA EFREMOV</a></p>

Никита Ефремов. Обложка © Скриншот YouTube / NIKITA EFREMOV

В магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге начались обыски. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, оперативники нагрянули с проверкой в торговую точку на Невском проспекте. В частности, в настоящее время сотрудники изучают оригинальность продаваемых там кроссовок, впрочем, тем же самым сейчас занимаются правоохранители в бутике Ефремова в центре Москвы. Тем временем московская прокуратура взяла дело на личный контроль. Проверку проводят по двум статьям: о продаже, а также приобретении и хранении товаров, у которых отсутствует маркировка.

Накануне Лайф писал, что обыски прошли и в московском магазине Ефремова на улице Петровка. Напомним, что блогеры обвинили бизнесмена в том, что он продаёт по завышенным ценам обувь ненадлежащего качества, у которой нет лицензии и маркировки. Сам Никита Ефремов уже уехал из России — недавно его заметили в США. При этом бизнесмен заявляет, что магазины в Петербурге и Москве якобы закрыты по техническим причинам. Отметим, что кроссовки Ефремова пиарят многие звёзды.

После обвинений в продаже поддельных кроссовок сотрудники магазина Ефремова хотят запутать полицию

После обвинений в продаже поддельных кроссовок сотрудники магазина Ефремова хотят запутать полицию

Наталья Исакова
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