Обыски в магазине обвинённого в продаже поддельных кроссовок Ефремова начались и в Петербурге

В магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге начались обыски. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, оперативники нагрянули с проверкой в торговую точку на Невском проспекте. В частности, в настоящее время сотрудники изучают оригинальность продаваемых там кроссовок, впрочем, тем же самым сейчас занимаются правоохранители в бутике Ефремова в центре Москвы. Тем временем московская прокуратура взяла дело на личный контроль. Проверку проводят по двум статьям: о продаже, а также приобретении и хранении товаров, у которых отсутствует маркировка.