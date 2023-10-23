Обыски в магазине обвинённого в продаже поддельных кроссовок Ефремова начались и в Петербурге
Mash: В магазине кроссовок Никиты Ефремова в Петербурге начались обыски
Никита Ефремов. Обложка © Скриншот YouTube / NIKITA EFREMOV
В магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в Санкт-Петербурге начались обыски. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, оперативники нагрянули с проверкой в торговую точку на Невском проспекте. В частности, в настоящее время сотрудники изучают оригинальность продаваемых там кроссовок, впрочем, тем же самым сейчас занимаются правоохранители в бутике Ефремова в центре Москвы. Тем временем московская прокуратура взяла дело на личный контроль. Проверку проводят по двум статьям: о продаже, а также приобретении и хранении товаров, у которых отсутствует маркировка.
Накануне Лайф писал, что обыски прошли и в московском магазине Ефремова на улице Петровка. Напомним, что блогеры обвинили бизнесмена в том, что он продаёт по завышенным ценам обувь ненадлежащего качества, у которой нет лицензии и маркировки. Сам Никита Ефремов уже уехал из России — недавно его заметили в США. При этом бизнесмен заявляет, что магазины в Петербурге и Москве якобы закрыты по техническим причинам. Отметим, что кроссовки Ефремова пиарят многие звёзды.