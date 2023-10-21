После обвинений в продаже поддельных кроссовок сотрудники магазина Ефремова хотят запутать полицию

Сотрудники магазина российского предпринимателя Никиты Ефремова после недавних обысков обсуждали способы запутать сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Mash, они обсуждали это, стоя возле склада на улице.

Обсуждение сотрудников московского магазина кроссовок бизнесмена Никиты Ефремова. Видео © Telegram / Mash

Уточняется, что работники хотели менять кроссовки в коробках, перекладывать левый с правым, а также расставлять размеры случайным образом, чтобы проверки затянулись. Всего на складе магазина находится около четырёх тысяч пар брендовой обуви.

Известно, что поводом для обысков стало заявление некой общественной организации в МВД. В нём было указано, что в магазине продают якобы контрафактный товар. Рассказали об этом недовольные клиенты. Все пары со склада должны забрать на экспертизы, которые могут занять несколько месяцев. Если подтвердится, что обувь является подделкой, то владельцу магазина будет грозить административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и патентных прав и незаконное использование товарного знака.