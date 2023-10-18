Два кальяна и жуткий бардак: В квартире "самой счастливой мамы" прошли обыски
При обысках в квартире матери 15 детей в Москве обнаружены кальяны и куча хлама
В квартире "самой счастливой мамы" 15 детей в Москве по делу о торговле людьми прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили жуткий бардак и два кальяна. Кадры в своём телеграм-канале публикует телеканал "360".
В квартире 47-летней Юлии Логиновой в Москве прошли обыски по делу о торговле людьми. Видео © t.me / 360tv
Судя по видео, у каждого члена семьи есть своё место: комнат достаточно много. Вот только пространство оказалось чересчур захламлено. Видимо, большая часть выплат от государства за детей у 47-летней Юлии Логиновой ушла на няню, а на клининг уже не хватило.
Напомним, многодетная семья Логиновых долгое время считалась вполне благополучной, полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из детей попал в больницу. Врачи обнаружили в его крови препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что 47-летняя Юлия Логинова воспитывает детей в возрасте от 4 до 17 лет, из которых пятеро якобы родные, а остальные приёмные. Однако оказалось, что женщина перенесла операцию по удалению матки и стала бесплодной, а ребят на самом деле покупала у гражданки Узбекистана. Помогала ей в этом директор приюта для женщин, у которой тоже оказалось 15 детей. При этом Юлия довольно обеспеченная: в её собственности числятся две квартиры и загородный дом.
t.me / 360tv