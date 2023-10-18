Два кальяна и жуткий бардак: В квартире "самой счастливой мамы" прошли обыски

В квартире "самой счастливой мамы" 15 детей в Москве по делу о торговле людьми прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили жуткий бардак и два кальяна. Кадры в своём телеграм-канале публикует телеканал "360".

Судя по видео, у каждого члена семьи есть своё место: комнат достаточно много. Вот только пространство оказалось чересчур захламлено. Видимо, большая часть выплат от государства за детей у 47-летней Юлии Логиновой ушла на няню, а на клининг уже не хватило.