Директор приюта для женщин оказалась подельницей подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей

По данным телеграм-канала, речь идёт о руководительнице приюта для женщин. Обе подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля детьми". Теперь следователям предстоит установить, как именно и для чего мать 15 детей Юлия Логинова оформляла опеку над всеми своими детьми, есть ли среди них родные и для чего травила одного из детей запрещённым лекарством.

Напомним, один из детей женщины оказался в больнице с недомоганием и признался, что мать часто заставляло его пить некий препарат. В итоге семью стали проверять выяснилось, что 47-летняя женщина по имени Юлия Логинова из Новокосино воспитывает детей в возрасте от четырёх до 17 лет. Она сообщила, что пятеро из них родные: двое 2015 года рождения, а также 2016-го, 2018-го и 2019-го, и показала документы. Причём первых троих Логиновой якобы родила суррогатная мать, а остальные — приёмные. Несколько лет назад СМИ даже называли её "самой счастливой мамой". Однако затем выяснилось, что в 2010 году женщине сделали операцию, после которой она не могла иметь детей. Также правоохранители установили, что документы как минимум о двух детях поддельные, их выдали в Измайловском и Царицынском ЗАГС в 2018-м и 2019-м годах.