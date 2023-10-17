Москвичка попыталась всех запутать, какие из её 15 детей родные, и теперь ей грозит тюрьма

Проверка многодетной матери началась после того, как в крови одного из её сыновей 2015 года рождения медики обнаружили следы лекарства, запрещённого при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 детей, пятеро из которых, как утверждала она сама, приходятся ей родными. Вот только в 2010 году дамочке была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. Факт отсутствия родства между женщиной и этими пятью детьми был подтверждён с помощью генетической экспертизы.