Москвичка попыталась всех запутать, какие из её 15 детей родные, и теперь ей грозит тюрьма
СК: На москвичку, воспитывающую 15 детей, завели дело о торговле людьми
Москвичку, под опекой которой находится 15 несовершеннолетних, заподозрили в страшном преступлении — торговле детьми. Дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СКР по городу Москве.
Проверка многодетной матери началась после того, как в крови одного из её сыновей 2015 года рождения медики обнаружили следы лекарства, запрещённого при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 детей, пятеро из которых, как утверждала она сама, приходятся ей родными. Вот только в 2010 году дамочке была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. Факт отсутствия родства между женщиной и этими пятью детьми был подтверждён с помощью генетической экспертизы.
"СУ ВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов)", — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ранее в Московской области задержали подозреваемую по делу о продаже российских детей за границу. Задержанная была в должности менеджера в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". Эта компания стала известна в 2020 году после скандальных новостей о пятерых младенцах, которых нашли в одной из квартир Москвы.
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