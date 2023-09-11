В России предлагают ввести для многодетных родителей дополнительные выходные в конце декабря

Многодетным родителям необходимо предоставить дополнительные выходные в конце декабря. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, копия письма есть в распоряжении RT.

Политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти приняли многочисленные правовые положения, которые направлены на поддержку многодетных семей в России. При этом, по словам эксперта, многодетные родители не имеют в настоящее время существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые от них требуются для воспитания детей.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних", — говорится в тексте обращения Орлова к главе Минтруда.