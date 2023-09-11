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11 сентября, 13:03

В России предлагают ввести для многодетных родителей дополнительные выходные в конце декабря

Политолог Орлов призвал ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных

Многодетным родителям необходимо предоставить дополнительные выходные в конце декабря. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, копия письма есть в распоряжении RT.

Политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти приняли многочисленные правовые положения, которые направлены на поддержку многодетных семей в России. При этом, по словам эксперта, многодетные родители не имеют в настоящее время существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые от них требуются для воспитания детей.

В России могут ввести дополнительные выходные для многодетных родителей

В России могут ввести дополнительные выходные для многодетных родителей

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних", — говорится в тексте обращения Орлова к главе Минтруда.

А ранее депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о льготах, которые положены работающим россиянам. Так, некоторые граждане РФ имеют право на неполный рабочий день или отпуск в удобное для себя время.

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Иван Косицын
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