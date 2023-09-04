В России могут ввести дополнительные выходные для многодетных родителей
Депутат ГД Лантратова предложила ввести для многодетных дополнительные выходные
Многодетным родителям необходимо ежемесячно предоставлять дополнительные четыре дня выходных. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Парламентарий напомнила, что родителям ребёнка-инвалида по действующему трудовому законодательству предоставляют четыре дополнительных выходных дня и значимость этой нормы для семьи, столкнувшейся с такой ситуацией, не вызывает сомнений.
Депутат заявила, что в дополнительных выходных также нуждаются и многодетные родители. По её словам, в настоящее время она готовит изменения в действующее законодательство, предусматривающие предоставление этой категории граждан права на дополнительные оплачиваемые выходные.
"В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию министерства по данному вопросу", — говорится в обращении.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о льготах, которые положены работающим россиянам. Так, по его словам, некоторые граждане имеют право на неполный рабочий день или на отпуск в удобное для себя время.
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