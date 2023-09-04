В России могут ввести дополнительные выходные для многодетных родителей

Многодетным родителям необходимо ежемесячно предоставлять дополнительные четыре дня выходных. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Парламентарий напомнила, что родителям ребёнка-инвалида по действующему трудовому законодательству предоставляют четыре дополнительных выходных дня и значимость этой нормы для семьи, столкнувшейся с такой ситуацией, не вызывает сомнений.

Депутат заявила, что в дополнительных выходных также нуждаются и многодетные родители. По её словам, в настоящее время она готовит изменения в действующее законодательство, предусматривающие предоставление этой категории граждан права на дополнительные оплачиваемые выходные.

"В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию министерства по данному вопросу", — говорится в обращении.