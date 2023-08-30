"Задачка не из лёгких": Мать 22 детей из Липецкой области рассказала о сборах в школу

У Валентины и Сергея Ефановых 22 ребёнка в возрасте от трёх до 23 лет — 11 девочек и 11 мальчиков. Они живут в доме в селе Крутые Хутора Липецкой области. Об этой уникальной семье и о том, как родители всё успевают, рассказывает "КП-Липецк".

14 детей в семье — это ребята из детских домов. Одни находятся под частичной опекой, для других супруги выступают как кураторы, патронажная семья. Но по факту дети живут вместе с ними. Сейчас в доме Ефановых 16 детей. Те, кто вырос, часто приезжают в гости. При этом Валентина не только успевает исполнять домашние обязанности, она ещё и худрук в Доме культуры, кондитер и участница телевизионных проектов.

Скоро начинается новый учебный год, добывать знания отправятся восемь детей из этой семьи. Подготовка к школе идёт полным ходом, рассказала Валентина.

"Задачка не из лёгких. Всех одеть, обуть, чтобы 1 сентября пошли в школу красивые и нарядные, запастись канцелярскими принадлежностями. Мы уже потратили около 100 тысяч рублей. Но ещё предстоит сделать массу покупок, чтобы собрать необходимое", — отметила женщина, добавив, что в среднем на подготовку каждого школьника потребуется около 20 тысяч рублей.

Некоторых детей Валентине приходится возить на учёбу в соседнее село Боринское. Другие учатся в Крутых Хуторах.

"Я люблю отдавать. Это приносит мне радость. А ещё мы ходим в храм. Это наше успокоение и вдохновение. Там я беру силы и надежду", — добавила многодетная мама.