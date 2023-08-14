В Госдуме задумались о повышении размера единого детского пособия

Размер единого пособия на детей следует увеличить, чтобы семья смогла улучшить свой уровень жизни. Об этом "Ленте.ру" рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Будущее за тем, чтобы предоставлять пособие, особенно для семей с маленькими детьми, когда оба родителя не могут ещё позволить себе полноценно работать, не в виде прожиточного минимума или, например, минимального размера оплаты труда, а именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности", — пояснила она.

Сейчас около десяти миллионов семей являются получателями детских пособий, однако сумма не всегда помогает родителям выйти из бедности, продолжила депутат. Бессараб намерена получить информацию от правительства об эффективности выплат, а также расчёты, насколько следует увеличить пособия. Парламентарий не стала озвучивать сроки принятия решения, пояснив, что это амбициозные планы.