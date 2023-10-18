По делу "самой счастливой мамы" в Москве задержана ещё одна подельница
По делу о продаже детей в Москве задержана гражданка Узбекистана
Москвичка, которую подозревают в торговле детьми. Обложка © t.me / SHOT
По делу подозреваемой в торговле людьми москвички задержали "суррогатную мать" — гражданку Узбекистана, которая родила двоих детей и продала их 47-летней женщине. Об этом сообщает SHOT.
Юлия Логинова в одиночку поднимает на ноги 15 детей, из которых большинство приёмные, а пятеро якобы её родные. Двое были рождены в 2015 году, ещё трое в 2016-м, 2018-м и 2019-м, при этом в графе "отец" стоит прочерк. В ходе расследования оказалось, что никого из малышей москвичка сама родить просто не могла, поскольку ещё в 2010 году перенесла операцию по удалению матки. Когда этот факт вскрылся, Логинова не растерялась и заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, решив это не афишировать.
В итоге следователи установили, что "суррогатной матерью" была 31-летняя гражданка Узбекистана. Иностранка восемь лет назад родила девочку и передала её Логиновой, а год спустя принесла ей второго ребёнка — мальчика. "Стоимость" младенцев устанавливается, однако уже известно, что на обоих детей в загсе предоставили фальшивые документы, по которым матерью записали Юлию. Помимо этого кто-то продал Логиновой ещё одного мальчика в 2018 году и девочку в 2019-м. У них также были подделаны свидетельства.
В настоящее время обе женщины задержаны. В деле, кстати, фигурирует ещё одна подозреваемая — 44-летняя руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К слову, у неё тоже 15 детей. В московской прокуратуре данные SHOT подтвердили. Женщинам предъявлено обвинение по пунктам "а", "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании для них меры пресечения.
Напомним, долгое время семья Логиновых считалась вполне благополучной, однако полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. Старшему ребёнку сейчас семнадцать лет, младшему — четыре, при этом Юлия оказалась довольно обеспеченной женщиной: в её собственности числятся две квартиры и загородный дом, при этом за детьми всегда присматривала няня.