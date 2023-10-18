По делу "самой счастливой мамы" в Москве задержана ещё одна подельница

По делу подозреваемой в торговле людьми москвички задержали "суррогатную мать" — гражданку Узбекистана, которая родила двоих детей и продала их 47-летней женщине. Об этом сообщает SHOT.

Юлия Логинова в одиночку поднимает на ноги 15 детей, из которых большинство приёмные, а пятеро якобы её родные. Двое были рождены в 2015 году, ещё трое в 2016-м, 2018-м и 2019-м, при этом в графе "отец" стоит прочерк. В ходе расследования оказалось, что никого из малышей москвичка сама родить просто не могла, поскольку ещё в 2010 году перенесла операцию по удалению матки. Когда этот факт вскрылся, Логинова не растерялась и заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, решив это не афишировать.

В итоге следователи установили, что "суррогатной матерью" была 31-летняя гражданка Узбекистана. Иностранка восемь лет назад родила девочку и передала её Логиновой, а год спустя принесла ей второго ребёнка — мальчика. "Стоимость" младенцев устанавливается, однако уже известно, что на обоих детей в загсе предоставили фальшивые документы, по которым матерью записали Юлию. Помимо этого кто-то продал Логиновой ещё одного мальчика в 2018 году и девочку в 2019-м. У них также были подделаны свидетельства.